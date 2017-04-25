Донецк: этот День Победы порохом пропах

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В самопровозглашенной Донецкой народной республике началась подготовка к военному параду, посвященному 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Детальная информация о сценарии парада, а также о количестве военнослужащих и военной техники, пока не разглашается, но очевидно, что в этом году парад Победы будет не менее масштабным, чем в прошлом. Ожидается, что 9 мая по главной улице города – Артема пройдут десятки единиц военной техники стоящей на вооружении ДНР, включая танки, бронемашины и артиллерийские орудия, а также та техника, что сохранилась со времен Великой Отечественной войны.

"24 апреля прошла очередная подготовка парадных расчетов к торжественному маршу, посвященному 72-ой годовщине Великой Победы. В тренировке приняли участие парадные расчеты ВС, МВД и МЧС ДНР. В ходе тренировки отрабатывались строевые приемы в движении, а также слаженность подразделений при прохождении торжественным маршем", – сообщает пресс-служба министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

Кроме того на праздновании Дня Победы в центре Донецка пройдет памятная акция "Бессмертный полк". По словам общественников в этом году формат, а также численность участников шествия изменится. Предполагается, что впереди колонны пронесут копию Знамя Победы. В первых рядах будут идти Герои Советского Союза, участники войн в Афганистане и Донбассе. Ранее участники имеющие звание "героя ДНР" в шествии "полка" не участвовали. Помимо этого, все желающие смогут присоединиться к акции на любом этапе парада, что также станет нововведением.

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"Впервые в ДНР акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2015 года. Более 3000 человек вышли на улицы Донецка почтить память погибших героев Великой Отечественной войны, воинов ДНР, сражавшихся за свободу Донбасса в 2014-2015 гг., а также, воинов – интернационалистов. В 2016 году акция "Бессмертный полк" в Донецкой народной республике объединила свыше 40 тысяч участников, что втрое превзошло прогнозы организаторов. В этом году народ республики так же не позволит бессовестно переписать нашу историю. В каждом городе ДНР 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк". Самой масштабной она будет в Донецке", – говорится в сообщении на сайте общественной организации "Молодая Республика".

В свою очередь в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ считают присутствие военной техники на парадах в честь 9 мая на неподконтрольной Украине части Донбасса нарушением минских договоренностей. Об этом несколько дней назад в Киеве ходе общения с представителями СМИ сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Я должен подтвердить то, что так называемая ЛНР сообщила нам о том, что они имеют план нарушить Минские соглашения. Как мы уже отображали в своих отчетах, присутствие такого вооружения является нарушением минских соглашений и это вооружение не должно там находиться в соответствии с договоренностями, которые были подписаны ЛНР и ДНР", – заявил Хуг.

Напомним, что первый в истории самопровозглашенной ДНР парад Победы состоялся в Донецке в 2015 году. Тогда в мероприятии было задействовано несколько десятков единиц военной техники, включая танки, бронемашины и артиллерийские орудия, а принимал парад глава республики Александр Захарченко. В 2016 году праздничный парад был более масштабным – на улицах Донецка было до полусотни единиц современной военной техники и периода Великой Отечественной войны.

К слову, в эти дни в центрах социальной помощи и административных услуг на контрольно пропускных пунктах самопровозглашенной ДНР осуществляются выплаты единовременной финансовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на подконтрольной Киеву части Донецкой области. Ветераны или их доверенные лица с украинской части Донбасса могут получить единовременную помощь в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, объявленной в ЛДНР в феврале этого года. Оформить выплату можно в период с 15 марта по 30 сентября. Размер помощи – 10 тысяч российских рублей. При желании получить деньги можно в украинской валюте по курсу один к двум.