наверх
30.04.201712:08
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Донецке проходит первая репетиция парада к 9 мая

    (обновлено: )11411
    В шествии участвуют воинские подразделения, сотрудники МЧС и МВД ДНР. На репетиции присутствует министр обороны ДНР Владимир Кононов. Первая репетиция проходит без участия военной техники.
    Генеральная репетиция военного парада в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. В Донецке в воскресенье проходит первая репетиция парада к 9 мая, сообщает корреспондент РИА Новости.

    Генеральная репетиция военного парада в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донецк: этот День Победы порохом пропах

    В шествии участвуют воинские подразделения, сотрудники МЧС и МВД ДНР. На репетиции присутствует министр обороны ДНР Владимир Кононов.

    "В репетиции задействовано более тысячи человек, всего 14 расчетных коробок, в каждой из которых 72 человека", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

    Первая репетиция проходит без участия военной техники. Следующая состоится 3 мая.

    Ранее в Минобороны ДНР заявляли, что в параде 9 мая будет участвовать около 70 единиц военной техники.

    Напомним, в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что жители подконтрольных официальным властям территорий могут посетить "парад Победы" 9 мая в Луганске.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    В Киеве установили логотип Евровидения
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?