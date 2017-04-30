В Донецке проходит первая репетиция парада к 9 мая

ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. В Донецке в воскресенье проходит первая репетиция парада к 9 мая, сообщает корреспондент РИА Новости.

В шествии участвуют воинские подразделения, сотрудники МЧС и МВД ДНР. На репетиции присутствует министр обороны ДНР Владимир Кононов.

"В репетиции задействовано более тысячи человек, всего 14 расчетных коробок, в каждой из которых 72 человека", — сказал журналистам представитель Минобороны ДНР.

Первая репетиция проходит без участия военной техники. Следующая состоится 3 мая.

Ранее в Минобороны ДНР заявляли, что в параде 9 мая будет участвовать около 70 единиц военной техники.

Напомним, в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что жители подконтрольных официальным властям территорий могут посетить "парад Победы" 9 мая в Луганске.