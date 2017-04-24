Украина: государство это... что? Юркина правда, Ленкина победа

Павел Рудяков, эскперт

Оболонский районный суд Киева, назначив судебное заседание по факту государственной измены бывшим президентом Украины Виктора Януковича на 4 мая, пригласил его самого в качестве обвиняемого по этому делу прибыть для участия в слушаниях. Все бы ничего, да, вот, какая незадача: в копии повестки, отправленной судом ответчику и размещенной на официальном государственном портале "Судебная власть Украины", указан российский адрес, вызывающий вопросы. Адрес: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус "В".

"Помилуйте! — может воскликнуть кто-нибудь из читателей. — Но это же невозможно! По этому адресу находятся складские помещения. Наш главный прокурор Луценко лично на это указал". Отматываем "киноленту" на несколько кадров назад. Припоминаем. Точно! Генеральный прокурор Юрий Луценко безапелляционно заявил, что Янукович, мол, указал неверный адрес пребывания в России. Что там, мол, находятся "складские помещения". Приведя, при этом, неопровержимые доказательства своей правоты. Курьерская служба, мол, "не смогла" вручить Януковичу уведомление о подозрении по причине отсутствия не адресата, а… адреса. К прибывшим по указанному адресу на улице Еременко курьерам вышла какая-то женщина, не только отказавшаяся взять документ, но заявившая, что адресат в данном месте не проживает. В официальном письме курьерской компании "Dimex", правда, о том, что Янукович не проживает по адресу, по которому его искали, не упоминалось, но на этот факт мало кто обратил внимание, авторитет генерального прокурора перевесил: Луценко сказал — складские помещения, значит, складские помещения. А Янукович — обманщик.

Над тем, что с адресами Януковича возникла путаница, судя по всему, сознательно организованная самими прокурорами, общественное мнение предпочло не задумываться. Хотя нечестная игра Генпрокуратуры была в данном случае видна невооруженным глазом. Курьерская служба — исполнитель. Что ей заказали, то она и сделала. Если бы вводная была иная, курьеры бы, думаю, без особого труда нашли способ установить неточность в указании адреса, если таковая, действительно, была, и устранили ее. На худой конец, обратились бы за помощью в Генеральное консульство Украины в Ростове. Делать этого они не стали, дав возможность Луценко с нескрываемым удовольствием утверждать то, что он утверждал, сознательно подливая масло в огонь компрометации Януковича. Предъявленную же адвокатом бывшего президента выписку из кадастрового реестра, в которой черным по белому значится: жилой дом, — ни сам генпрокурор, ни его "орлы", понятное дело, замечать и комментировать не стали.

И, вот, теперь Оболонский суд шлет повестку Януковичу по тому же адресу, по которому было отослано уведомление о подозрении. Куда теперь слова Луценко о "складских помещениях", его прокурорские доказательства, его, пардон, "правоту" девать? Когда стало ясно, как Божий день, что прокурор цинично и безответственно вводил всех в заблуждение. Проще говоря, врал, как… Как это умеет и обожает делать Юрий Луценко.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение по иску Украины к России. Как это ни покажется странно с учетом его — решения — содержания, оно очень понравилось украинским чиновникам. Особенно, тем, кто имел непосредственное отношение к гаагской истории. Например, замминистра иностранных дел Елене Зеркаль, курировавшей подачу иска и его сопровождение в суде. "Мы имеем очень конструктивный подход Суда, — сказала, среди прочего, она. — Кроме того, Суд признал логику Украины в подходах к применению у Конвенции по противодействию финансирования терроризма" (имеется в виду Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 54/109 от 9 декабря 1999 г. — Авт.).

Стоп! Где-то я о "логике" слышал. Ах, да, вспомнил. Совсем недавно непосредственный шеф Зеркаль Павел Климкин хвалился, что у него логика, как у госсекретаря США Рекса Тиллерсона. На пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве Тиллерсон выразил разочарование нынешним уровнем американско-российских двусторонних отношений, посетовав, что они характеризуються низким уровнем доверия. Такое состояние дел госсекретарь назвал недопустимым, отметив, что его страна готова работать над тем, чтобы доверие между сторонами возрастало. Что тут, казалось, может быть недопонято или не понято? Вашингтон публично объявляет, что готов укреплять доверие в отношениях с Москвой. Все просто и прозрачно. Для всех, но не для Климкина. Тот, комментируя итоги пребывания Тиллерсона в Москве, заявляет: "Я считаю, что его визит очень четко продемонстрировал, не только в заявлениях, но и в логике того, что он излагал в ходе пресс-конференции, наш совместный тезис — с Россией нельзя ни сотрудничать, ни разговаривать на основе доверия". Теперь, вот, Зеркаль о логике запела. И тоже, как Климкин, взяла фальшивую ноту: что, что, а логику Киева в трактовке проблемы терроризма применительно к событиям в Донбассе Международный суд ООН в Гааге не принял и не разделил.

Зеркаль говорит: решение Суда в нашу пользу, потому что теперь Россия поняла, что надо выполнять "Минск". Это — логика Суда, это — наша логика. Но если это ваша логика, почему она до сих пор остается только логикой, а не перешла в действия, столь необходимые для людей в Донбассе и во всей стране? Если это ваша логика, что же тогда вы вообще делаете в Гааге? Ведь для того чтобы выполнять "Минск", ехать туда было совсем необязательно. А вы же поехали? Налицо чиновничье лукавство. Попытка снять с себя ответственность за провал, сделать хорошую мину при не очень хорошей игре, выдать желаемое за действительное.

И последнее. Американцы, принявшись бомбить Югославию, стали активно использовать понятие — "сопутствующие жертвы". Так они называли убитых их бомбами и ракетами мирных жителей страны, которых перед началом агрессии и в первые ее дни сами же обещали пальцем не тронуть. Бог им судья и за агрессию, и за ее жертвы, в том числе "сопутствующие".

У нас в Гааге получились "сопутствующие успехи". Такие, от которых нам самим ни холодно, ни жарко, а кому-то приятно. Как в случае с решением о восстановлении в Крыму Меджлиса крымских татар, например. Если для нас это может быть поводом для радости, можно радоваться. Других поводов промежуточное решение Международного суда ООН в Гааге по иску Украины к России не дает. В еще большей степени заставляя задуматься над тем, стоило ли вообще с подобного рода иском туда обращаться?