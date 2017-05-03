Борис Олийнык: писать, как живешь, а жить, как пишешь

Роман Степняк

30 апреля ушел из жизни настоящий украинец, поэт и гражданин Борис Олийнык. Ему шел 82-й год, он прожил достойную и честную жизнь. Соболезнование родным и близким выразил президент Украины Петр Порошенко. "Украинская культура понесла невосполнимую утрату — ушел в вечность, выдающийся поэт и общественный деятель, Герой Украины, председатель Украинского фонда культуры Борис Ильич Олийнык", — говорится в соболезновании главы государства. Порошенко отметил, что Украина потеряла художника, творчество которого наполняло гордостью за родную землю и ее народ.

Его любили друзья, ненавидели враги, но уважали все. За честные и глубокие стихи, порядочность и верность родной земле. Свое первое стихотворение он написал в детские годы. Об этом поэт вспоминал все с той же непосредственностью: "Я не знаю, но первое стихотворение было напечатано, когда я был в пятом классе. Следовательно, по крайней мере я уже с третьего писал, а может и раньше. И молодой, ранний, только кому оно нужно, я не знаю".

Его творчество было очень востребовано. Десятки стихотворение положено на музыку, его песни уже давно воспринимаются как народные.

О себе Борис Ильич говорил очень редко, а его речь нельзя было спутать ни с кем. Он располагал к себе собеседников, и даже вчерашние скептики становились его единомышленниками. В самые застойные годы Борис Олийнык возглавлял партийную организацию Союза писателей Украины. Он горой стоял за каждого писателя и не раз спасал от расправы попавших в опалу коллег по перу.

Ситуации были сложные, делился воспоминаниями поэт: "Приходили ко мне и говорили, что на таких-то двух моих написано то-то. Я говорю, что были пьяные. Значит, я говорю, что беру на себя и разберусь с ними на парткоме. Приходили не из тех, кто обязательно должен сажать. Они будто пытались предупредить. Пришел к ребятам и говорю, что дела плохи, что они сегодня должны на собрании внизу, в Союзе, прочитать партийные стихи, которые бы подтвердили приверженность режиму, где-то 3-5 стихотворений. Так чесали, что пот гонит! Тогда те, из конторы, говорили: "Борис Ильич, мы думали, что самые высокие педагоги – это Песталоцци, Ушинский, как Вы могли за одну ночь переориентировать?". А я говорю, чтобы поверили, что ребята выпили и наляпали языком, я тоже ляпаю, и они верили мне. Поэтому я не допустил ни одного ареста в Союзе".

В разгар Карабахского конфликта Борису Ильичу, тогда депутату Верховного Совета СССР, поручили принять участие в примирение сторон Карабахского конфликта. Он умудрился несколько раз бывать в самых горячих точках. "Они уже меня знали и много моих знакомых было. Я же ни на чью сторону не становился, мне главное было развести. Доказать, что все равно придут и вам будет кара, давайте лучше спокойно разойдемся, вы на своей земле, они на своей. Как мог, так и объяснял, и остался жив. Там было не просто остаться в живых, это не потому что я такой "герой Октября", просто так повезло", — вспоминал потом Борис Ильич.

Драматические годы перестройки особо сказались на судьбе поэта. Впрочем, как говорил он сам, он придерживался принципа: "Писать, как живешь, а жить, как пишешь". Активной гражданской позицией Борис Олийнык доказал, что поэт отвечает за все, что было до него, что происходит за его жизнь и что будет после него. И жизнь вынесла его в те годы на самый политический Олимп. В 1989 году на самом закате Советского Союза Олийнык был избран заместителем Председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР. То есть, стал замом у самого Михаила Горбачева.

УНИАН Борис Олийнык и Богдан Ступка

Мало кто знает, что Борис Ильич целых четыре дня был главным человеком в разваливающейся стране. Он приехал в Кремль, когда путч 1991 года был в полном разгаре. Горбачев находился в Крыму. Путчисты от власти были отстранены, Анатолий Лукьянов, последний председатель Верховного Совета, уже был интернирован. Вот как рассказывал об этом сам Олийнык: "Я же вернулся из дома, а уже переворот. Меня спрашивают, куда я еду, я отвечаю, что в Кремль, где я — один из заместителей главы Верховной Рады. Миша, водитель, знал, говорит: "Боря, тут ничего не понятно, ты единственное, высшее лицо" … Я говорю: "Я вам наработаю здесь, наруковожу…". Четыре дня я по сути поработал, потом и меня прихватили на допросы, что я за "птица" и так далее".

Потом, после развала Союза, Олийнык написал книгу "Князь тьмы", которую он начал словами: "Это письмо еще неосознанной, глухой тоски и каких-то мрачных предчувствий впору бы начинать в полуразрушенной часовне у заброшенного кладбища, в мертвенном мерцании луны, под леденящие стоны и хохот совы…". В книге Борис Ильич очень образно описал нравы, царившие в те годы в Кремле, интриги и причины развала империи.

После путча Олийнык вернулся в Киев и активно включился в общественно-политическую жизнь. Уже в 1992 году он без труда выиграл выборы в мажоритарном округе в Запорожской области и стал народным депутатом Украины. Борис Ильич Олийнык был одним из главных инициаторов восстановления Коммунистической партии Украины, а после ее официальной регистрации в 1993 году стал неформальным лидером ее национал-коммунистического крыла, неоднократно выступая с жёсткой критикой режима Леонида Кучмы.

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Он оставался коммунистом, хотя был одним из наиболее последовательных критиков проводимой партией политики. Его не любили, но вынуждены были терпеть. Очень часто он шел исключительно на поводу собственных убеждений, и как подтверждали дальнейшие события, был прав. Борис Ильич сочувствовал состоянию сербского населения бывшей Югославии, он посещал охваченные гражданской войной районы Балкан, хотя официальный Киев придерживался других взглядов. Изучив угнетенное состояние сербов в зонах этнического конфликта в Боснии и Герцеговине, выразил свои размышления в эссе "Кто и с какой целью демонизирует сербов?", изданное в Югославии на украинском и сербском языках. Поэт осудил бомбардировки Югославии силами НАТО, предпринятые под предлогом защиты албанского меньшинства в Косово, и лично стоял в "живых щитах", защищавших мосты страны во время бомбометания.

Он по-другому не мог. Как не мог не стать на сторону протестных акций во времена революции 2004 года. Находясь во время начала акций протеста в Польше, он, чувствуя себя солидарным с демократической оппозицией, отправил поздравление их участникам и вскоре сам принял в них участие. 2 марта 2005 был исключён из партии и фракции КПУ, но сам он всегда считал себя коммунистом. В те дни он сказал: "Я в той партии — единственный коммунист".

Не вписался Борис Ильич и в "демократическую власть" Виктора Ющенко. 25 января 2010 написал заявление о сложении полномочий председателя и члена Комиссии по государственным наградам в знак протеста против присвоения президентом Ющенко звания Героя Украины Степану Бандере. Не воодушевляли его и события в Украине последних лет: "Особенно удручают меня попытки переписать нашу историю. Местные политиканы опускаются к грязной лжи, инсинуаций. Чего стоит одно стремление заменить названия украинских городов, улиц и площадей! Убрать из повседневного употребления напоминание гражданам Украины о славном прошлом страны, о настоящих героев", — говорил Борис Ильич год назад в одном из интервью, а на вопрос, как решить проблему Донбасса дал такой совет: "Рецепт здесь один: немедленно прекратить всякие военные действия. Развести войска, спрятать глубже гонор и амбиции. И договариваться, договариваться и договариваться!".