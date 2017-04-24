В Киеве 9 мая пройдет аналог "Бессмертного полка"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!" пройдет 9 мая в Киеве, ее участники пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны, сообщила директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная.

"Девятого мая по инициативе Киевской городской организации ветеранов Украины, при поддержке Института правовой политики и социальной защиты и других общественных организаций, будет проведена акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!", — написала Бережная на свой странице в Facebook.

По ее словам, акция согласована с правоохранительными органами и органами местного самоуправления, "поэтому никаких провокаций не будет допущено". Она также сообщила, что участники акции пройдут к парку славы с портретами своих родственников и знакомых участников Великой Отечественной войны.

Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах. "Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Институт Национальной памяти Украины предлагает отменить выходной 9 мая, при этом государственным праздником и выходным днем предлагается сделать 8 мая. В этот день с 2015 года отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, отмечающими в этот день капитуляцию нацистской Германии. Ранее предлагали отменить празднование 9 мая, но инициативу законодательно пока не поддержали.