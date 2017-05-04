Якубин: украинцы считают изменение названия праздника 9 мая попыткой отобрать победу

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В этом году майские праздники, привязанные к историческим датам, украинцы отмечают по-новому. Так, 1 мая — День солидарности трудящихся — трансформировался просто в День труда, 8 мая стал Днем памяти и примирения, а 9 мая, который раньше назывался Днем победы в Великой Отечественной Войне, стал Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. При этом в Украине только недавно впервые на официальном уровне отмечают 8 и 9 мая.

Что несет за собой попытка переквалифицировать праздник 9 мая, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

"Нельзя с водой выливать и ребенка, потому что проводились различные социологические исследования, которые показывают, что большинство украинцев 9 мая считают Днем победы. Т.е. на демографическом уровне родители и деды значительной части наших граждан принимали участие в войне, и именно в составе Советской Армии. Получается, что победу Советского Союза над нацистской Германией многие наши граждане воспринимают как собственную победу. Поэтому выходит, что попытка переосмыслить этот праздник, она вызывает недовольство. Граждане чувствуют, что у них отбирают победу, которая им принадлежала, потому что их деды проливали там кровь", — заявил Якубин.

Ранее сообщалось, что акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!" пройдет 9 мая в Киеве, ее участники пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны.