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    Фотоленты

    Последняя ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве

    5
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Репетиция парада Победы
    Репетиция парада Победы
    Репетиция парада Победы
    Репетиция парада Победы
    Репетиция парада Победы
    Репетиция парада Победы
    Репетиция парада Победы
    Репетиция парада Победы
    Репетиция Парада Победы
    Танки Т-72Б3 во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Танки Т-14 "Армата" во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Танк Т-72Б3 во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" (на первом плане) во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащие в самоходных гаубицах "Коалиция-СВ" во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Бронетранспортер БТР-82А во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" на базе вездехода ДТ-30 во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" на базе вездехода ДТ-30 во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция парада Победы
    Военнослужащий во время прохода техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Военнослужащие у оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция Парада Победы
    Прохожие фотографируются на фоне зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция парада Победы
    Автомобиль министра обороны РФ на репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция парада Победы
    Военнослужащие на репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция парада Победы
    Военнослужащие на репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция парада Победы
    Бронеавтомобиль "Тигр-М" (справа) на репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция парада Победы
    Танк Т-34-85 на репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция парада Победы
    Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" на репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция парада Победы
    Самоходная гаубица "Мста-С" на репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Репетиция парада Победы
    Бронетранспортер БТР-82А и арктический комплекс ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода "Витязь" на репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Танки Т-72Б3 во время прохода военной техники по Тверской улице перед репетицией парада Победы на Красной площади.

    В Москве состоялась последняя ночная репетиция Парада Победы, в ней приняли участие 10001 военнослужащий и 114 единиц техники, передает корреспондент РИА Новости.

    По площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

    В предпоследней репетиции (последняя — генеральная, состоится днем 7 мая)участвовали танки Т-34-85, бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К", боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2", бронетранспортеры БТР-82а, БТР-МДМ и "Бумеранг", боевая машина десанта БМД-4М, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитная ракетная система С-400 "Триумф".

    Смотрите также: Минобороны РФ показало подготовку боевой техники к Параду Победы

    Замыкали колонну военной техники подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс".

    Так же во время репетиции демонстрировались впервые участвующие в Параде Победы новейшие "арктические" варианты уже известных образцов вооружения противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". Оба выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур.

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