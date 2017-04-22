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    Минобороны РФ показало подготовку боевой техники к Параду Победы

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    Министерство обороны России опубликовало видео подготовки экипажей боевой техники к участию в Параде Победы 9 мая. На подмосковном полигоне Алабино завершился цикл тренировок экипажей механизированной колонны, которая пройдет по Красной площади.
    Канал Минобороны России на Youtube

    Всего было проведено 14 тренировок, в них приняли участие более 100 экипажей, отмечается в сообщении. На опубликованном видео показана одна из последних тренировок, в ходе которой экипажи готовили боевые машины к движению, отрабатывали перестроение, учились держать равнение, темп и скорость парадных машин.

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    Подготовка экипажей продолжится на следующей неделе, включая ночные репетиции на Красной площади. Для этого военная техника совершила марш из Алабино в район площадки для стоянки на улице Нижние Мневники в Москве.

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