Минобороны РФ показало подготовку боевой техники к Параду Победы

Всего было проведено 14 тренировок, в них приняли участие более 100 экипажей, отмечается в сообщении. На опубликованном видео показана одна из последних тренировок, в ходе которой экипажи готовили боевые машины к движению, отрабатывали перестроение, учились держать равнение, темп и скорость парадных машин.

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Подготовка экипажей продолжится на следующей неделе, включая ночные репетиции на Красной площади. Для этого военная техника совершила марш из Алабино в район площадки для стоянки на улице Нижние Мневники в Москве.