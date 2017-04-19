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    Минобороны РФ показало секретную военную базу "Арктический трилистник"

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    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Специальное транспортное средство на шинах сверхнизкого давления на базе вездехода ТРЭКОЛ у российской военной базы "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Деревянная церковь на территории российской военной базы "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк
    Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
    Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

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    Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

    Минобороны России на своем сайте впервые показало уникальную военную базу "Арктический трилистник", сообщаете департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства РФ.

    "На сайте Минобороны России начал работу интерактивный проект – виртуальная экскурсия по военной базе "Арктический трилистник", возведенной для военнослужащих на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике", — говорится в сообщении.

    Как отмечает Минобороны РФ, военная инфраструктура арктической базы состоит из сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые являются объектами с особым режимом допуска.

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    Сообщается, что у пользователей сайта Минобороны РФ появилась возможность впервые ознакомиться с условиями проживания и быта личного состава военной базы с помощью виртуальной экскурсии по каждому из четырех этажей жилого комплекса "Арктический трилистник", возведенного в интересах Северного флота в Арктике.

    "В 3D-экскурсии по виртуальной военной базе наглядно демонстрируется, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок", — добавляется в релизе.

    Также в приложении размещена расширенная фотогалерея объектов уникального жилого комплекса "Арктический трилистник" с возможностью скачивания.

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