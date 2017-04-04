Украина обещает стабильность на финрынке, несмотря на санкции к банкам РФ

КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Нацбанк Украины сделает все возможное, чтобы не допустить дестабилизации финансового рынка из-за санкций в отношении "дочек" российских банков. Об этом говорится в совместном меморандуме Украины и Международного валютного фонда.

Власти Украины утверждают, что санкции в отношении "дочек" банков РФ были введены страной в интересах национальной безопасности и в результате давления общества.

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"Недавние события также вызвали сильную отрицательную общественную реакцию в отношении российских государственных банков, работающих на Украине. В интересах нашей национальной безопасности мы ввели ограничения для сделок этих банков с их головными банками. Мы уведомили об этом совет директоров МВФ", — говорится в меморандуме с МВФ, подписанном президентом Украины Петром Порошенко.

При этом "Украина намерена принять соответствующие меры по мере необходимости, чтобы сохранять стабильность нашей финансовой системы".

"В этом отношении, поскольку вышеупомянутые банки продолжают быть законопослушными и придерживаться инструкций, мы относимся к ним соответствующим образом и готовы гарантировать, в случае необходимости, быстрый доступ к необходимой поддержке ликвидности, включая экстренную помощь со стороны Нацбанка", — сказано в документе.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.