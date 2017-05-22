Саммит G7 решит судьбу "нормандского формата" и "Минска-2" - дипломат

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Судьба "нормандского формата" и Минских договоренностей решится во время саммита G7 в Италии, заявил дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный в эфире Радио Свобода.

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"Очевидно, что там во время рассмотрения ключевых вопросов, а они, к счастью или на беду, будут касаться евразийского региона, и там будут излагаться и позиция украинской, и российской стороны. Там будет решена и судьба "нормандского формата", и судьба минского процесса. А окончательная точка будет поставлена в июле, когда в Гамбурге соберется "Группа семи". Но основные события начнут разворачиваться после встречи "Группы семи", – считает Бессмертный.

По мнению дипломата, в последние месяцы Украина принимала участие в поисках новой конфигурации "нормандского формата" и изменении минского процесса.

Ранее президент Украины Петр Порошенко договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель об активной координации в рамках "нормандского формата" по Донбассу.