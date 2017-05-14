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    Макрон обсудит с Меркель Донбасс и "нормандский формат" - Порошенко

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    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (8)

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    Согласно информации Порошенко, в ближайшее время состоится визит в Берлин, и среди тем, которые будут обсуждаться между канцлером Германии и президентом Франции, будут Украина и "нормандский формат".
    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время посетит Берлин и обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на востоке Украины и "нормандский формат".

    Инаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация президента Франции Макрона

    Об этом Порошенко сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС, передает УНИАН

    "Хотел бы поздравить нового президента Франции Макрона с сегодняшней инаугурацией. Насколько мне известно, в ближайшее время состоится визит в Берлин, и среди тем, которые будут обсуждаться между канцлером Германии и президентом Франции, стопроцентно будут Украина и "нормандский формат", — сказал глава государства.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье, 14 мая, Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце утром в воскресенье.

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