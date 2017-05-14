Макрон обсудит с Меркель Донбасс и "нормандский формат" - Порошенко

Eric FEFERBERG / AFP

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время посетит Берлин и обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на востоке Украины и "нормандский формат".

Об этом Порошенко сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС, передает УНИАН.

"Хотел бы поздравить нового президента Франции Макрона с сегодняшней инаугурацией. Насколько мне известно, в ближайшее время состоится визит в Берлин, и среди тем, которые будут обсуждаться между канцлером Германии и президентом Франции, стопроцентно будут Украина и "нормандский формат", — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 14 мая, Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце утром в воскресенье.