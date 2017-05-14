В воскресенье самый молодой президент Франции Макрон вступит в должность

Eric FEFERBERG / AFP

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Основатель движения "Вперед" ("Вперед, республика") Эммануэль Макрон, избранный президентом Франции в ходе выборов главы государства 7 мая, в воскресенье вступит в должность, став самым молодым главой Французской республики.

Неделю назад, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.

До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

Эммануэль Макрон родился во французском городе Амьен на севере страны в семье врачей. Почти все время он проводил у своей бабушки, директора школы. Эммануэль был блестящим учеником: в 16 лет он стал лауреатом конкурса по французскому языку, завоевал третье место по фортепиано на конкурсе в консерватории Амьена. Детская любовь Макрона к французскому языку переросла в отношения с его бывшей учительницей, Брижит Тронье, на которой он женился в 2007 году. Она старше своего избранника на 24 года.

Макрон получил хорошее образование — сперва в одном из самых престижных парижском Институт политических исследований Sciences-Po, а затем кузницу кадров французской политической элиты — Национальную школу администрации ENA.

О своем решении баллотироваться на высший пост в государстве Макрон, которого считали протеже Олланда, объявил в ноябре 2016 года.

Экс-министр экономики Франции 39-летний Макрон стал не только самым молодым президентом страны, но и первым самовыдвиженцем, занявшим этот пост, на фоне рекордной непопулярности правящей Социалистической партии и небывалого успеха правого "Национального фронта".

Социалист, ставший центристом, Макрон ушел в отставку с министерского поста и раскритиковал правительство, что не помешало ему спустя несколько месяцев заручиться поддержкой бывших коллег — министры наперекор партийной дисциплине предпочли его победителю праймериз Социалистической партии. После первого тура его поддержал и Олланд, ранее обвинявший своего бывшего протеже в предательстве. Глава государства заявил, что на кону стоит судьба Европы.

Самовыдвижение в обход правящей Социалистической партии министра, который сыграл одну из ключевых ролей в пятилетнем правлении Олланда, и при действующем кабинете представлялось многим как однозначный разрыв с непопулярным главой государства, едва ли не предательство и скандал — Макрон даже не стал дожидаться, когда Олланд объявит о своем отказе участвовать в выборах.

Однако другие наблюдатели отмечали, что на фоне решения действующего главы государства отказаться от попытки переизбираться, политический проект Макрона может выглядеть как попытка реинкарнации "молодого Олланда". Многие представители политического истеблишмента и сферы культуры поддержали именно Макрона, и часть избирателей видят в нем больше преемственности, чем новизны.

Торжественная церемония передачи власти запланирована на воскресенье. В 10.00 утра Макрон приедет в Елисейских дворец — свою будущую резиденцию. Там его встретит Олланд. Главы государств проведут краткие переговоры за закрытыми дверями, для которых протоколом мероприятия отведено 25 минут. Уже через полчаса после приезда избранного главы государства уходящий президент станет "ушедшим" и покинет дворец.

Далее у Макрона запланирована обширная программа: глава Конституционного совета Лоран Фабиус вновь объявит официальные результаты выборов, затем новый президент последовательно, с интервалом в несколько десятков минут станет сначала кавалером большого креста Ордена Почетного легиона, а затем — великим магистром Ордена. Следом состоится выступление самого главы государства и его гостей.

Торжественные мероприятия в Елисейском дворце завершатся в раскинувшемся вокруг парке: там будет исполнен гимн государства — "Марсельеза", а из орудий, стоящих на эспланаде Инвалидов на другом берегу Сены раздастся 21 залп.

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После инаугурации Макрон и его окружение отправятся к могиле Неизвестного солдата у подножия Триумфальной арки. Там состоится возложение цветов и пройдет минута молчания. Также новый президент Франции поучаствует в церемонии у Вечного огня.

После этого глава государства оставит запись в книге почетных гостей и переговорит с ветеранами.

Еще до вступления в полномочия Макрон заявлял, что первым его зарубежным визитом станет поездка в Германию. Свое обещание он сдержал — визит в Берлин пройдет уже в понедельник, 15 мая. По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет в встречу с новым лидером Франции.

После переговоров с канцлером Германии Макрон, как сообщало агентство Рейтер, посетит позиции французского военного контингента, размещенного за рубежом.