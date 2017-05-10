Макрон животворящий. Избрали, что дальше?

Eric FEFERBERG / AFP

Павел Рудяков, эксперт

Победитель выборов 7 мая Эммануэль Макрон пока, скорее, комок политической глины, из которой может быть вылеплено, то ли одно, то ли другое, то ли третье в зависимости от того, кому выпадет роль главного исполнителя лепных работ. Его предшественника в Елисейском дворце Франсуа Олланда трудно причислить к сильным президентам Франции, как и к политическим фигурам, пользовавшимся особым авторитетом и влиянием за пределами страны. Исправить ситуацию в лучшую сторону, добившись признания себя вторым генералом де Голем, новому президенту будет крайне непросто.

В том, что это окажется ему по силам, склонны очень сильно сомневаться многие наблюдатели и в самой Франции, и в Европе, и в мире. Если в Макроне видеть надежду Франции, как это с подачи политтехнологов делали его сторонники, то это – надежда не столько на лучшее, сколько на стабильность, иначе говоря, на то, что не станет хуже, чем было.

Макрон – победитель в некотором роде не менее парадоксальный, чем Дональд Трамп. Пусть в ином жанре, но все равно – парадоксальный. Он выиграл президентские выборы (причем, во втором туре с заметным преимуществом), не имея ни харизмы, ни программы. Французский блоггер Крис Папийон с пафосом вопрошает: "Кто мог в первом туре голосовать за Макрона? Я попытался найти таковых и не сумел найти никого! Не могу себе представить кого-то, кто бы в здравом уме голосовал за Макрона из-за его личности либо из-за его программы". Убийственная характеристика!

Победа Макрона едва ли ознаменует для Франции начало новой исторической эпохи. Нечто подобное можно было бы ожидать в том случае, если бы Макрону-президенту удалось выполнить основные обещания, данные Макроном-кандидатом в ходе предвыборной кампании. Но такое развитие событий большинству экспертов представляется маловероятным. Во-первых, потому, что предвыборные обещания – особый жанр, их выполнение всегда и везде остается, скорее, исключением из правил, чем правилом. Во-вторых, Макрон обещал немало такого, что, в принципе, трудновыполнимо. Например, устроить Франции "полное преобразование", предварительно объединив ее и став президентом всех французов, что вряд ли окажется ему под силу. Для "перестройки" по-французски может оказаться недостаточно ресурсов. Для объединения нет ни объективных, ни субъективных предпосылок, и взяться им неоткуда. Национальному единству не способствует ни глубина проблем и острота противоречий, с которыми столкнулась страна, ни такой фактор, как отсутствие у нового президента общенационального авторитета. Французы разочарованы, и сумеет ли Макрон "очаровать" их, это – большой вопрос.

Еще более сомнительной перспектива объединения французов вокруг нового лидера выглядит в свете откровенного заигрывания Макрона с мусульманской Францией. Франции традиционной, франко-христианской такую линию принять сложно, если, вообще, возможно Да, и сторонники Марин Ле Пен, она сама, ее еще более окрепший "Национальный фронт" не только не станут поддерживать нового президента, но с удвоенной энергией примутся создавать ему проблемы. Единству нации это способствовать, естественно, не будет никоим образом.

В ходе избирательной кампании Макрон ратовал за Европу, выражая намерение расширять и углублять участие Франции в европейском проекте. Он многократно на разные лады заявлял, что поддерживает общие европейские ценности, подчеркивая, что видит будущее своей страны и всех остальных стран-членов Евросоюза в их общности и единстве. Вместе с тем, дело с европейской ориентацией нового президента отнюдь не выглядит столь однозначным, как это может показаться на первый взгляд. Да, Макрон за единую Европу, однако, он собирается настаивать на проведении глубоких реформ ЕС. Если же его не поддержат, и этого не будет сделано, то выход Франции из Евросоюза будет, по его мнению, неминуем. Реформирование ЕС – задача архисложная. Удастся ли ее решить, покажет время, пока, однако, шансы на это оцениваются как невысокие.

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Если так, то эволюция Макрона от убежденного "европейца", сторонника единой Европы к столь же убежденному противнику нереформированного объединения, готовому выдвинуть на повестку дня вопрос о выходе его страны из ЕС, не будет казаться чем-то совершенно невероятным и невозможным.

На первых порах, особенно, до парламентских выборов, которые состоятся уже в июне, новый президент вряд ли отметится знаковыми решениями и резкими шагами во внутренней политике. Что касается сферы политики внешней, то тут есть ожидания того, что Макрон какое-то время и вовсе отдаст предпочтение инерционному пути, отказавшись от каких-либо инициатив. Исключением, пожалуй, может стать участие Парижа в "нормандском формате". Пока в этом вопросе – полная неясность. Причем, и со стороны Макрона, и со стороны "формата". Если, однако, канцлер Германии Ангела Меркель решит, идя на свои выборы, активизировать усилия на этом направлении, ей понадобится поддержка Франции. В этом случае "нормандский формат" способен напомнить о себе, а Макрон – о себе заявить. Новый президент позиционирует себя как твердый и последовательный представитель "проевропейской" политики, а также как сторонник дальнейшего развития партнерства Франции с Германией. На одной из встреч с избирателями он заявил, что хочет "намного больше Европы" и что готов этого добиваться плечом к плечу с Германией. Если все так, то у "нормандского формата" при участии Макрона есть определенная перспектива хотя бы потому, что от него – "формата" – не отказывается и не собирается отказываться Берлин. Будет ли Макрон в "нормандском формате" проявлять инициативу? Сомнительно. Скорее, предпочтет следовать в кильватере Германии. Захочет ли брать на себя дополнительные обязательства по оказанию давления на Киев? Тоже – скорее нет, чем да.

"Я доверяю Германии", – говорил Макрон-кандидат. Если Макрону-президенту не придет в голову отказываться от этих слов или подвергать их серьезной коррекции, то такая позиция может повлиять на характер отношений Франции с Россией. Раз за возобновление и развитие диалога с Москвой выступает Меркель, то в том же ключе будет, видимо, действовать и Макрон. Скорее всего, новый хозяин Елисейского дворца предпочтет не искать пути и поводы для нагнетания напряженности в отношениях с Москвой и для нового обострения этих отношений, а прислушается к точке зрения Меркель о целесообразности "двойной стратегии" в отношении России, предполагающей не только демонстрацию силы, принципиальность, требовательность, но и диалог. Тем более, что в американо-французском диалоге препятствий к такому развитию событий возникнуть не должно. Госсекретарь Рекс Тиллерсон уже обозначил линию Госдепа на "возобновление взаимодействия" с Россией, так что мешать Парижу идти тем же путем Вашингтон вряд ли станет.

Будущее франко-украинских отношений при Макроне покрыто, если не мраком, то туманом, и ожидать, что он рассеется в ближайшее время, открыв радостную картину, не приходится. Вряд ли они будут идти по восходящей траектории, скорее, окажутся переведены в режим "паузы". Для нового президента Украина, как и вся восточная политика в целом, отойдут на второй, если не на третий план. Не изменится в лучшую сторону восприятие Парижем Украины.

Тут вряд ли помогут предпринимаемые Киевом усилия, особенно те, что отданы на откуп Украинскому культурному центру при Посольстве Украины во Франции во главе с Иреной Карпой, стремящемуся представить французам свою страну в максимальной мере, говоря языком самой Карпы, "секси". Насчет того, что Украина в образе "секси от Карпы" вызовет у Макрона больший интерес, чем вызывала при Олланде, заставив его делать какие-либо проукраинские шаги или, по крайней мере, заявления, можно быть спокойным. Не вызовет и не заставит.

Слава Богу, украинское посольство во Франции активными действиями против нового президента не отметилось. Так что, договориться о встречи с ним для Петра Порошенко было бы теоретически не столь проблематично, как о встрече Порошенко с Дональдом Трампом. По крайней мере, министра Павла Климкина в Париж по несколько раз гонять для этого не пришлось бы. Но это – теоретически. С точки же зрения практической, и в этом вопросе присутствует немало как подводных камней, так и "надводных" препятствий. Одной "Twitter-дипломатией" тут не поможешь, как ни старайся. "Искренне поздравляю Эммануэля Макрона с выдающейся победой!.. Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией и активизацию Нормандского формата!", – написал наш президент в своем микроблоге в Twitter. Хотелось бы скорее узнать о том, что за этими поздравлениями последовали и другие шаги, предусмотренные для таких случаев дипломатическим протоколом.