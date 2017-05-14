Инаугурация президента Франции Макрона

В воскресенье, 14 мая, Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце утром. После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, Олланд покинул резиденцию главы государства.

Новый хозяин дворца остался там для участия в торжественных мероприятиях. После оглашения главой Конституционного совета страны Лорана Фабиуса окончательных результатов голосования 7 мая, Макрон официально вступил в должность.

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