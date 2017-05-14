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    Инаугурация президента Франции Макрона

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (214)

    (обновлено: )23
    Инаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
    Инаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
    Избранный президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии инаугурации в Париже
    Инаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
    Президент Франции Франсуа Олланд (слева) и избранный президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии инаугурации Эммануэля Макрона в Париже
    Инаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
    Бывший президент Франции Франсуа Олланд покидает Елисейский дворец после церемонии инаугурации Эммануэля Макрона в Париже
    Инаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
    Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит после церемонии инаугурации в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
    Подготовка к церемонии инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона у Елисейского дворца в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Избранный президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии инаугурации в Париже
    Избранный президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии инаугурации в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
    Президент Франции Франсуа Олланд и избранный президент Франции Эммануэль Макрон (слева направо на первом плане) на церемонии инаугурации Эммануэля Макрона в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент Франции Франсуа Олланд (слева) и избранный президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии инаугурации Эммануэля Макрона в Париже
    Президент Франции Франсуа Олланд (слева) и избранный президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии инаугурации Эммануэля Макрона в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Инаугурация избранного президента Франции Э. Макрона
    Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и бывший президент Франции Франсуа Олланд после церемонии инаугурации Эммануэля Макрона в Париже. Франсуа Олланд покидает Елисейский дворец.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бывший президент Франции Франсуа Олланд покидает Елисейский дворец после церемонии инаугурации Эммануэля Макрона в Париже
    Бывший президент Франции Франсуа Олланд покидает Елисейский дворец после церемонии инаугурации Эммануэля Макрона в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Бриджит после церемонии инаугурации в Париже.

    В воскресенье, 14 мая, Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции. Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце утром. После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, Олланд покинул резиденцию главы государства.

    Новый хозяин дворца остался там для участия в торжественных мероприятиях. После оглашения главой Конституционного совета страны Лорана Фабиуса окончательных результатов голосования 7 мая, Макрон официально вступил в должность.

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