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    Макрон официально стал президентом Франции

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (214)

    (обновлено: )14101
    Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце утром в воскресенье. После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, Олланд покинул резиденцию главы государства.
    Президент Франции Франсуа Олланд (слева) и избранный президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии инаугурации Эммануэля Макрона в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 14 мая, Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции.

    Церемония передачи власти от Франсуа Олланда Макрону прошла в Елисейском дворце утром в воскресенье. После переговоров, которые продлились вдвое дольше запланированного, Олланд покинул резиденцию главы государства.

    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP
    Макрон животворящий. Избрали, что дальше?

    Новый хозяин дворца остался там для участия в торжественных мероприятиях. После оглашения главой Конституционного совета страны Лорана Фабиуса окончательных результатов голосования 7 мая, Макрон официально вступил в должность.

    "Седьмого мая французы сделали свой выбор. Ответственность, которая легла на меня, это честь, и я понимаю ее важность. Мир и Европа больше, чем когда-либо нуждаются во Франции", — с этих слов начал Макрон первую официальную речь в новом качестве.

    Неделю назад, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.

    До Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

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