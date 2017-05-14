Макрон прибыл в Елисейский дворец на церемонию инаугурации

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Новый президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье утром, 14 мая, прибыл в Елисейский дворец, где пройдут мероприятия по передачи власти от его предшественника Франсуа Олланда и инаугурация.

После 11 часов бронированный Renault Espace Макрона отбыл в сопровождении кортежа мотоциклистов Национальной полиции от дома, в котором новый глава государства проживает с супругой Брижит. Несмотря на непогоду и мелкий дождь, моросящий в Париже с утра, почти на всем пути следования процессии на тротуарах собрались люди. Толпа, стоявшая напротив въезда во дворец, встретила Макрона одобрительными возгласами.

Выйдя из машины, Макрон, одетый в темный костюм и черный галстук, медленной походкой прошел по красной ковровой дорожке, расстеленной во дворе. На крыльце его встречал уходящий глава государства. Мужчины обменялись рукопожатиями, попозировали для фотографов и удалились на переговоры, которые должны занять менее получаса и пройдут за закрытыми дверями.

Брижит Макрон прибыла в Елисейский дворец раньше мужа — около 09.50 на машине Renault Talisman. Она была одета в светло-голубой костюм — пиджак и юбку, не доходящую до колена.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент Франции Франсуа Олланд (слева) и избранный президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии инаугурации Эммануэля Макрона в Париже

Неделю назад, 7 мая, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Согласно данным МВД страны, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, тогда как Ле Пен набрала 33,9% голосов.

До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост в Пятой республике занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.