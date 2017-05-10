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    В мире

    Конституционный совет Франции официально утвердил Макрона президентом

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    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации (205)

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    Передача полномочий от уходящего главы государства Франсуа Олланда преемнику Эммануэлю Макрону запланирована на утро воскресенья, 14 мая.
    Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Конституционный совет Франции в среду официально утвердил результаты президентских выборов в стране — главой государства стал Эммануэль Макрон.

    Передача полномочий от уходящего главы государства Франсуа Олланда преемнику запланирована на утро воскресенья, 14 мая.

    В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.

    Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

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