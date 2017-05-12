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    Якубин о политике Макрона в отношении Украины

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    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации (208)

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    По словам политолога Алексея Якубина, есть достаточно популярное мнение, что Макрон продолжит политику Олланда, но это возможно только в краткосрочной перспективе.
    РИА Новости Украина

    "Французы пока не знают, что им ожидать от Макрона. Эммануэль Макрон относился к тем людям, который скорее был кандидатом загадкой, чем кандидатом понятным. Он говорил "я не партийный", "я не левый, не правый", "у меня нет программы", "у нас нет какого-то набора действий, не будет и инструкций". В какой-то мере для Украины это тоже загадка, а для нашей страны какой будет Макрон. Есть достаточно популярное мнение, что он продолжит политику Олланда. Но, я думаю что это возможно только в краткосрочной перспективе. А в дальнейшем мы до конца не знаем какой может быть его позиция", — заявил Якубин на пресс-конференции РИА Новости Украина "Политические итоги недели".

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    В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.

    Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

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