Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на Макрона и его супругу

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своей обложке карикатуру на Эммануэля Макрона, победившего на выборах президента.

На новой карикатуре избранный президент стоит рядом со своей супругой, 64-летней Брижит, которую художники изобразили беременной. Надпись на обложке гласит: "Он будет творить чудеса!"

charliehebdo.fr Карикатура Charlie Hebdo на Эммануэля Макрона и его супругу Брижит

Супруга Макрона Брижит была его учительницей французского языка. Она старше своего избранника на 24 года. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.

В воскресенье, 7 мая, во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

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Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.