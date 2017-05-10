Первая леди Франции: экс-учительница Макрона, которая старше его на 25 лет

39-летний Эммануэль Макрон безжалостно разбивает стереотипы. И не только политической карьерой — Макрон стал самым молодым президентом Франции. Но и личной жизнью. Макрон женат на своей бывшей учительнице. Разница у пары 25 лет.

Эммануэль Макрон и Бриджит Тронье познакомились в 1993 году. Тогда Макрону было 15 лет, а 39-летняя Бриджит работала учительницей и вела театральный кружок в частной школе La providence. Влюбленный школьник признался в чувствах к учительнице до конца учебного года.

Бриджит подала на развод только в 2007 году и сразу же переехала к Макрону в Париж. Пара приняла решение не иметь совместных детей. У Бриджит же трое детей от первого брака и уже семеро внуков, с которыми у Макрона прекрасные отношения.

Новый президент признавался, что именно супруга поддержала его в политической карьере. Без ее поддержки президентом он бы точно не стал.

В воскресенье, 7 мая, во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).