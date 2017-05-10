наверх
10.05.201712:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06+ 0.12
  • USD26.51+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Первая леди Франции: экс-учительница Макрона, которая старше его на 25 лет

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции: в ожидании инаугурации (203)

    (обновлено: )70311
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Бриджит Макрон
    Бриджит Макрон
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Бриджит Макрон
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Бриджит Макрон
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    REUTERS Philippe Wojazer
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    REUTERS Eric Feferberg
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    REUTERS Stephane Mahe
    Бриджит Макрон
    REUTERS Christian Hartmann
    Бриджит Макрон
    MARTIN BUREAU / AFP
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / POOL / AFP
    Бриджит Макрон
    Gaizka IROZ / AFP
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    Eric FEFERBERG / AFP
    Бриджит Макрон
    REUTERS Pascal Lachenaud/Pool
    Бриджит и Эммануэль Макрон
    JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

    Рекомендуем

    Первый полуфинал Евровидения-2017Первый полуфинал Евровидения-2017 в Киеве: с косой и Монатиком10:15 10.05.2017
    ВМС Украины поздравили с Днем Победы полковника в отставке, ветерана ВОВ Ивана КулибабуОркестр ВМС Украины поздравил прославленного одесского ветерана05:38 10.05.2017
    Ветеран делает одобрительный жест во время парада в ЛондонеДень Победы в мире. Ветераны Второй мировой в разных странах23:45 09.05.2017
    День Победы во ЛьвовеЛьвов, 9 мая: сожжение георгиевской ленты и отсутствие драк19:37 09.05.2017
    Марш памяти Никто не забыт, ничто не забытоМарш памяти по-киевски: "Бессмертный полк" и драки17:19 09.05.2017
    День Победы в Одессе: драки, провокации и задержанияДень Победы по-одесски: драки, провокации и задержания16:16 09.05.2017
    День Победы в ХерсонеДень Победы: ветераны в Херсоне14:38 09.05.2017
    Вилкул: Мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш ПобедыДень Победы в Днепре: массовая драка13:00 09.05.2017
    Бессмертный полк: дымовые шашки и картошка"Бессмертный полк" в Киеве: столкновения, дымовые шашки и картошка12:25 09.05.2017
    Все фотоленты

    39-летний Эммануэль Макрон безжалостно разбивает стереотипы. И не только политической карьерой — Макрон стал самым молодым президентом Франции. Но и личной жизнью. Макрон женат на своей бывшей учительнице. Разница у пары 25 лет.

    Второй тур президентских выборов во Франции. Эммануель Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Макрон - "президент меньшинства"

    Эммануэль Макрон и Бриджит Тронье познакомились в 1993 году. Тогда Макрону было 15 лет, а 39-летняя Бриджит работала учительницей и вела театральный кружок в частной школе La providence. Влюбленный школьник признался в чувствах к учительнице до конца учебного года. 

    Бриджит подала на развод только в 2007 году и сразу же переехала к Макрону в Париж. Пара приняла решение не иметь совместных детей. У Бриджит же трое детей от первого брака и уже семеро внуков, с которыми у Макрона прекрасные отношения.

    Новый президент признавался, что именно супруга поддержала его в политической карьере. Без ее поддержки президентом он бы точно не стал. 

    В воскресенье, 7 мая, во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

    Ссылки по теме:
    Теги: