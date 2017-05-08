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    Макрон покинул пост главы движения "Вперед", назначен новый лидер

    Тема:

    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (197)

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    Временно исполняющей обязанности лидера Катерин Барбарус 68 лет, она работала в движении с момента его создания. Генсек движения официально подтвердил, что движение изменит название на "Вперед, республика".
    Эммануель Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Эммануэль Макрон, избранный в воскресенье президентом Франции, покидает пост лидера движения "Вперед", временно исполняющей обязанности главы движения станет Катерин Барбарус, сообщил в ходе пресс-конференции генсек движения Ришар Ферран.

    "Эммануэль Макрон покинул пост лидера движения после заседания комитета "Вперед" в полдень", — сказал Ферран.

    Временно исполняющей обязанности лидера Катерин Барбарус 68 лет, она работала в движении с момента его создания.

    Ферран также официально подтвердил, что движение изменит название на "Вперед, республика".

    В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

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