Макрон покинул пост главы движения "Вперед", назначен новый лидер

РИА Новости | Перейти в фотобанк "Новый Наполеон" и возрождение Европы: мировая пресса о победе Макрона Эммануэль Макрон, избранный в воскресенье президентом Франции, покидает пост лидера движения "Вперед", временно исполняющей обязанности главы движения станет Катерин Барбарус, сообщил в ходе пресс-конференции генсек движения Ришар Ферран.

"Эммануэль Макрон покинул пост лидера движения после заседания комитета "Вперед" в полдень", — сказал Ферран.

Временно исполняющей обязанности лидера Катерин Барбарус 68 лет, она работала в движении с момента его создания.

Ферран также официально подтвердил, что движение изменит название на "Вперед, республика".

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

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