Макрон покинул пост главы движения "Вперед", назначен новый лидер

"Эммануэль Макрон покинул пост лидера движения после заседания комитета "Вперед" в полдень", — сказал Ферран.
Временно исполняющей обязанности лидера Катерин Барбарус 68 лет, она работала в движении с момента его создания.
Ферран также официально подтвердил, что движение изменит название на "Вперед, республика".
В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).
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