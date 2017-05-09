Победа Макрона. Мир ждет сильная турбулентность - Павлив

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал победу о втором туре президентских выборов во Франции с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.

По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, который во втором туре выборов 2002 года набрал 5,5 миллиона голосов (17,8%), уступив Жаку Шираку. Еще 3 миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а 1 миллион их испортили.

По мнению политолога, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, победа Макрона стала ответом на победный марш консервативных ценностей и успешную борьбу с мировой бюрократией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"…вполне ожидаемую победу Макрона можно назвать таким же значительным символом как и победа Дональда Трампа в США. Зрееющее и наконец вызревшее в виде Brexit-а и победы Трампа восстание антиглобалистов, консерваторов, традиционалистов, мобилизовало встречное мутное течение. В ответ на победный марш консервативных ценностей и успешную борьбу с мировой бюрократией и плутократией, оформился тренд — трансатлантическая клика духовных и моральных импотентов презрев всякие правила и законы (еще расскажите мне что выборы во Франции были честными и равными) развязала настоящую войну против нового консервативного мейнстрима", — убежден Павлив.

Эксперт уверен, что в ближайшее десятилетие мир ждет череда потрясений.

"На гребень мутной волны они начали выбрасывать персоны вроде Макрона, столь же плоть от плоти новой пост демократии как и Трамп, но обладающих всеми столь милыми истеблишменту и бюргерству духовных вырожденцев пороками и ценностями. Дискурс противостояния мировой политики на ближайшее десятилетие сформирован, все желающие могут пристегнуться — наш Шарик ждет сильная турбулентность", - резюмировал Павлив.