Трамп и Макрон договорились о скорой встрече в Брюсселе

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и избранный президент Франции Эммануэль Макрон договорились встретиться 25 мая на саммите НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп подчеркнул свое желание тесно сотрудничать с избранным президентом Макроном в решении общих проблем и отметил давнюю и прочную историю сотрудничества между Соединенными Штатами и их старейшим союзником Францией. Лидеры двух стран договорились о встрече 25 мая на встрече лидеров НАТО в Брюсселе", — говорится в сообщении по итогам первого телефонного разговора двух лидеров.

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В воскресенье, 7 мая, во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).