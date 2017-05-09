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    Трамп и Макрон договорились о скорой встрече в Брюсселе

    Тема:

    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (199)

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    В сообщении Белого дома говорится, что президент США Дональд Трамп "подчеркнул свое желание тесно сотрудничать с избранным президентом Макроном в решении общих проблем".
    Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и избранный президент Франции Эммануэль Макрон договорились встретиться 25 мая на саммите НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба Белого дома.

    Второй тур президентских выборов во Франции. Эммануель Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Макрон - "президент меньшинства"

    "Президент Трамп подчеркнул свое желание тесно сотрудничать с избранным президентом Макроном в решении общих проблем и отметил давнюю и прочную историю сотрудничества между Соединенными Штатами и их старейшим союзником Францией. Лидеры двух стран договорились о встрече 25 мая на встрече лидеров НАТО в Брюсселе", — говорится в сообщении по итогам  первого телефонного разговора двух лидеров.

    Смотрите также: Выборы во Франции. Столкновения с полицией и радость победителей

    В воскресенье, 7 мая, во Франции прошел второй тур президентских выборов. Экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

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