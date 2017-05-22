Вятрович и пропаганда: когда было/будет страшное время для Украины

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Экспоцентр (бывшая ВДНХ) в Киеве примет на своей территории снесенные в ходе кампании декоммунизации в разных регионах страны монументы советской эпохи, здесь будет создан Музей монументальной пропаганды СССР. Об этом сказал на специально созванной пресс-конференции скандально известный главный борец с памятью украинского народа о советской жизни Владимир Вятрович.

Пресс-конференция проводилась в павильоне №1, украшенном символами советской эпохи — впрочем, если бы выбрали любой другой павильон, картина была бы та же. По словам организаторов (представителей КГГА и института нацпамяти), по этой причине Выставочный центр и выбрали для размещения Музея — ведь и сама ВДНХ (ныне "Экспоцентр") является памятником советского монументального искусства. Или, в глазах нынешних "перекодировщиков" национального самосознания, памятником монументальной пропаганды…

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Экспоцентр (бывшая ВДНХ) в Киеве

Примеры советской пропаганды были налицо: стены павильона до сих пор украшают росписи, отнюдь не утратившие своей ударной пропагандистской силы. Стоит только сравнить…

Вот картина, повествующая о революции 1917 года: солдаты, матросы, рабочие прод лозунгом "Вся власть Советам!" (вспомнилась нынешняя переродившаяся Рада — сборище олигархов, полуолигархов и их прислужников…).

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Пресс-конференция Владимира Вятровича в Экспоцентре (бывшая ВДНХ) в Киеве относительно создания Музея монументальной пропаганды СССР

Другая картина рассказывает о дружбе всех наций и народов в СССР (сравните сами с нынешним положением вещей).

Еще сюжет: праздник урожая, счастливые радостные лица (много ли найдете сегодня радующихся и счастливых?).

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Экспоцентр (бывшая ВДНХ) в Киеве

Еще одна картина рассказывает об индустриальном строительстве на Украине (теперь надо было бы заменить ее на сюжет "Приватизированный завод режут на металлолом эффективные собственники")…

Сравнение с УССР — не в пользу Украины капиталистической и националистической… И капитал-националисты это прекрасно понимают. Но, возможно, посчитали, что сносить весь комплекс ВДНХ было бы накладно. Вот и решили оставить, но написать: "это — музей тоталитаризма".

Работа над экспозицией начата во вторую годовщину вступления в действие декоммунизационных законов, отметил Вятрович. Он поведал об успехах кампании: за это время на Украине переименованы почти тысяча населенных пунктов, повержены более двух тысяч советских памятников.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Пресс-конференция Владимира Вятровича в Экспоцентре (бывшая ВДНХ) в Киеве относительно создания Музея монументальной пропаганды СССР

Все это для того, чтобы сделать невозможным возвращение к тоталитаризму, рассказал директор института нацпамяти. По его словам, украинцы против того, чтобы возвратиться в тоталитарную страну, в которой не было свободы собраний и свободы слова — "потому мы и вышли на Майдан". Звучит это несколько комично на фоне запрета нынешней властью даже соцсетей и поисковой системы… Вот уж свобода так свобода.

Тем не менее, по словам Вятровича, угроза возвращения тоталитаризма актуальна: ведь "рядом — Россия"… а там тоталитаризм.

Поэтому, сказал он, снос памятников и переименования — это только первый этап декоммунизации. Будет и второй — переосмысление "страшного времени" (то есть, по Вятровичу — советского периода истории Украины).

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Экспоцентр (бывшая ВДНХ) в Киеве

Отметим, в этом вопросе не все украинцы с Вятровичем согласятся: для многих советское время (в котором они росли, бесплатно учились, бесплатно лечились, бесплатно получали квартиры, работали не на "дядю", а на себя и на весь народ) не представляется таким уж страшным. Куда страшнее настоящее. А о будущем даже думать не хочется. Судя по развитию событий, самое страшное время — впереди…

Согласно результатам опроса, проведенного компанией "Социополис", более 40% украинцев негативно воспринимают политику декоммунизации, выступают против или скорее против. Поддерживают или скорее поддерживают декоммунизацию около 33% респондентов (и почти 25% ответили, что им все равно).

Однако интересоваться мнением народным декоммунизаторы не привыкли. Так, на пресс-конференции сообщили, что памятник комдиву Николаю Щорсу перевезут на территорию музея осенью (когда музей и будет открыт). Но ведь киевлян не спросили, хотят ли они этого.

На монумент уже покушались националисты, памятник Щорсу изуродован, теперь же Вятрович говорит, что в именно в музее статуя и будет в безопасности. Вот если оставить ее в публичном пространстве, то тогда это будет кого-то постоянно провоцировать, отметил глава института нацпамяти.

Однако, по такой логике, в музей надо переносить заодно и все памятники Бандере и прочим деятелям националистического направления: и они там будут в большей сохранности.

Как раз в день пресс-конференции стало известно, что на Байковом кладбище в Киеве неизвестные украли бюст одного из лидеров украинского национального движения конца XIX — начала XX века, одного из основоположников украинского национализма Николая Михновского. Кто-то возмутится, а кто-то скажет: разве не так же варварски действуют и сами националисты?

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Раз они валят памятники, то, наверное, не должны удивляться, что под угрозой и возводимые ими монументы.

Как бы то ни было, создаваемый музей — символ того, что украинцы "перевернули страницу коммунистического прошлого". Об этом сказал инициатор проекта, заместитель мэра, секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив. По его словам, "это будет лучший музей такого плана в Европе".

Не совсем понятно, как удастся добиться такого европейского первенства. По словам руководителя проекта Максима Бахматова, весь бюджет музея составит приблизительно 15-20 миллионов гривен. Тогда как бюджеты подобных европейских проектов составляют десятки миллионов евро.

Организаторы подчеркнули, что деньги на создание киевского музея берут не из бюджета, создан фонд, куда собирают частные пожертвования (сейчас собрали около 15% от необходимого).

Для размещения экспонатов выделят два гектара на территории Экспоцентра. Сюда свезут свергнутые монументы со всей страны — но, конечно, не все, а только представляющие художественную ценность, о чем судить будут сами декоммунизаторы). Так, от Киева в экспозицию попадут лишь несколько экспонатов.

Процесс уничтожения исторической памяти народа и ее подмены продолжается. Из народа-победителя нацизма украинский народ превращают в наследника коллаборационистов.

Напомним, Верховная Рада запретила георгиевскую ленту, за нее грозит штраф и даже арест на 15 суток. А вот к нацистским символам отношение иное. Вятрович недавно заявил, что символика дивизии "Галичина", которая входила в состав немецких воинских формирований Ваффен СС во время Второй мировой воны, не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма.

Борьба идет не только со всем советским, но и со всем русским. Тот же Вятрович призвал украинцев порвать все связи с Россией, прекратить общение с родственниками, проживающими в РФ.