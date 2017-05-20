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    Порошенко: "нормандский формат" будет активно задействован в ближайшее время

    Тема:

    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии (12)

    (обновлено: )19804
    Порошенко с Меркель обсудили весь спектр вопросов, в том числе двухстороннее сотрудничество, экономическую помощь ФРГ для Украины, в том числе помощь Донецкой и Луганской областям на возобновление разрушенной инфраструктуры.
    Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель об активной координации в рамках "нормандского формата" по Донбассу. Об этом он заявил в аэропорту перед вылетом домой, видео его комментария опубликовано на странице президента в Facebook.

    Автопробег к дому Порошенко
    РИА Новости Украина
    Пикет "Порошенко, подпиши амнистию!" под домом президента

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    По словам Порошенко, этот формат переговоров будет активно задействован в ближайшее время.

    "Достигнуты договоренности об активной координации, в том числе с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Мы уверены в том, что как нет альтернативы минскому процессу, так и "нормандский формат" будет активно задействован в ближайшее время", — заявил Порошенко 

    По его словам, с Меркель они обсудили весь спектр вопросов, в том числе двухстороннее сотрудничество, экономическую помощь ФРГ для Украины, в том числе помощь Донецкой и Луганской областям на возобновление разрушенной инфраструктуры.

    "Договорились о финансовой поддержке реформ, и констатирован значительный успех украинской команды в имплементации реформ", — сказал украинский президент.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в субботу в Германии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что если минские соглашения не будут выполняться, Евросоюз "с высокой долей вероятности" продлит санкции в отношении России.

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