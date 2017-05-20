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    Политика

    Германия готова активизировать работу "нормандского формата"

    Тема:

    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии (8)

    (обновлено: )10702
    Согласно информации пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, плодотворные переговоры прошли в очень дружественной атмосфере.
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Святослав Цеголко / Facebook

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что Германия готова активизировать работу "нормандского формата".

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    Также сообщается, что ФРГ выступает за более активную поддержку украинских реформ со стороны стран G7.

    "Плодотворные переговоры прошли в очень дружественной атмосфере. Германия готова активизировать работу "нормандского формата" и выступает за более активное вовлечение стран G7 в поддержку украинских реформ", — написал Цеголко в соцсети Facebook.

    Порошенко в субботу прибыл в Берлин, где состоялись его переговоры с Меркель на правительственной вилле "Мезеберг" в Бранденбурге. На переговорах стороны собирались обсудить дальнейшую работу стран "нормандского формата" (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь Запада Украине в проведении реформ.

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