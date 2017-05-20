Из Одессы. Пропасть в образовании может стать непреодолимой

РИА Новости Украина

Формирование общества, в котором главным средством господства является манипуляция сознанием, в огромной степени зависит от типа школы. Мировое закулисье уже не одно десятилетие озабочено разработкой методик снижения качества образования для формирования послушных масс, которые не должны составлять конкуренции существующим вырождающимся элитам, пишет Игорь Назаренко. УНИАН Обратной дороги нет. Гриневич назвала пять приоритетных задач МОН на год

Мировой опыт демонстрирует однозначную тенденцию, в соответствии с которой охваченное школой население тщательно разделяется на две неравные части. Для каждой из этих частей предусмотрено два разных типа образования: длительное, предназначенное для меньшинства, и короткое или сокращенное — для большинства. Это разделение школьников на два типа — есть основополагающая характеристика мировой школьной системы.

К примеру, по такому принципу построена французская школа.

Единая школа или школа двух коридоров?

Идея единой школы заключается в том, что существует общее "тело народа", дети которого изначально равны как дети одного племени. В единой школе они и воспитываются как говорящие на языке одной культуры. "Двойная" школа или школа двух коридоров исходит из представления о двойном обществе — цивилизованном (гражданское общество или "Республика собственников") и нецивилизованном ("пролетарии"). Между двумя частями этого общества существуют отношения не просто классовой вражды, а отношения расизма — это как бы два разных племени.

Пропасть в образовании

Но, видимо недостаточно просто отсеивать неугодный человеческий материал во второй, короткий коридор, надо сделать пропасть непреодолимой. Ведь теоретически — талантливые дети из второго коридора могут попадать в первый. Оба коридора структурно взаимосвязаны и могут дополнять друг друга. Это опыт Французской республики. Правительство Финляндии пошло дальше: там отменяют предметы, что делает невозможным переход в "первый коридор" даже одаренных детей, показывающих высокие учебные результаты. Об этом сообщает канадское издание "Collective-evolution".

Издание выпустило восторженную статью, в которой радостно заявило, что финские школы первыми в мире отменят все предметы! Подается эта затея как невероятный прорыв в образовательной сфере.

Автор статьи Кейли Браун (Kalee Brown) использует огромное количество эмоциональных призывов типа: образовательная система должна заботиться о том, чтобы "образовывать" — помогать человеку и обществу в целом становиться лучше. Каким образом система должна "образовывать", а обществу "становиться лучше", — автор не поясняет. Далее, для поднятия градуса заинтересованности, автор пишет о выпускниках старых школ, которые якобы не справляются с "повседневными обязанностями, являющимися неотъемлемой частью взрослой жизни". Какими именно "повседневными обязанностями" и какой процент выпускников не справляется, — автор тоже не поясняет.

Не отрицая, что современная образовательная система отчаянно нуждается в изменениях, что в школьной программе заложены элементы пропаганды и дезинформации, все же следует перейти на язык большей конкретики в описаниях достоинств и недостатков новой методики.

Классическая "университетская" школа вышла из монастыря

Классическая "университетская" школа, основанная на христианской традиции, вышедшая из монастыря и университета, ставила задачей "воспитание личности", обращенной к Богу и божественным идеалам.

Для современного общества спектакля требуется манипулируемый человек массы, сформированный в мозаичной культуре. Чем отличается выросшая из богословия "университетская" школа от школы "мозаичной культуры"? Тем, что она на каждом своем уровне стремится дать целостный свод принципов бытия. Здесь видна связь университета с античной школой, которая особенно сильно выразилась в типе классической гимназии. Спор об этом типе школы, которая ориентировалась на фундаментальные дисциплины, гуманитарное знание и языки, идет давно. Нам много приходилось слышать попреков в адрес советской школы, которая была построена по типу гимназии — за то, что она дает "бесполезное в реальной жизни знание". Эти попреки — часть общемировой кампании, направленной на сокращение числа детей, воспитываемых в лоне "университетской культуры" и живущих на территории третьего мира.

Далее автор статьи делится своим непреодолимым оптимизмом относительно масштабного реформирования образовательной системы в Финляндии. "Здесь будет введен принцип тематического обучения, который позволит учащимся отойти от обычных школьных предметов и заменить их целостным, междисциплинарным подходом", — отмечает Кейли Браун.

В чем же состоит тематическое обучение?

Тематическое обучение представляет собой подход, принципиально отличающийся от привычного деления на предметы, такие как математика или естествознание. Вместо этого ученики берут одно конкретное явление или понятие и рассматривают его через призму различных областей знаний, к которым оно имеет отношение — географию, историю или экономику.

Вот что говорится о тематическом обучении на сайте, посвященном этому методу: "В тематическом обучении природная детская любознательность помогает познавать мир всесторонне и объективно. В основу этого метода положено изучение не традиционных школьных предметов, а многогранных явлений окружающей действительности в их целостности и в реальном контексте, при этом освоение связанных с ними знаний и навыков происходит благодаря одновременному применению различных областей знаний. Темами для обучения выступают такие комплексные понятия, как человек, Евросоюз, СМИ, технологии, вода, энергия. Метод позволяет ученикам осваивать необходимые в XXI веке навыки: критическое мышление, творческий подход, применение новаторских идей, работу в команде, а также общение и передачу информации".

"Так что учащиеся будут изучать уже не отдельные предметы, скажем физику, а целый ряд предметов, относящихся к одной тематике, применяя междисциплинарный подход. К примеру, в рамках темы "Евросоюз" ученики осваивают языки, экономику, историю и географию, а на следующей неделе, рассматривая климатические изменения, изучают естествознание, экологию, экономику и политику".

Хочется спросить авторов этого пропагандистского текста, откуда дети узнают о предметах, если предметов как таковых не будет? И каким образом ученики за неделю изучат языки и экономику?

Далее Кейли Браун продолжает рисовать идиллическую картинку результатов реформ: "Отношения между учителем и учеником в значительной степени изменятся, поскольку часть учебных курсов будет осваиваться в классе, а часть — онлайн. Новый характер приобретет и диалог между учениками и учителем: детей будут поощрять к тому, чтобы они более открыто выражали свое мнение и делились информацией. На смену иерархии придет совместная работа, оставляя позади привычные представления об учителе, наставляющем ученика.

Кроме того, в планировании занятий и оценке знаний будут принимать участие не только педагоги: сами ученики начнут играть здесь активную роль, и это радует. Можно надеяться, что новый подход заинтересует детей гораздо больше, а также позволит найти альтернативу традиционным письменным экзаменам".

А вот Фридрих Ницше утверждал абсолютно противоположное: "Школа не имеет более важной задачи, как обучать строгому мышлению, осторожности в суждениях и последовательности в умозаключениях". Человек массы этого, как правило, не понимал, и Ницше добавил: "Значение гимназии редко видят в вещах, которым там действительно научаются и которые выносятся оттуда навсегда, а в тех, которые преподаются, но которые школьник усваивает лишь с отвращением, чтобы стряхнуть их с себя, как только это станет возможным".

Через полвека эту мысль продолжает В. Гейзенберг: "Образование — это то, что остается, когда забыли все, чему учились. Образование, если угодно, — это яркое сияние, окутывающее в нашей памяти школьные годы и озаряющее всю нашу последующую жизнь. Это не только блеск юности, естественно присущий тем временам, но и свет, исходящий от занятия чем-то значительным". В чем же видел Гейзенберг роль классической школы? В том, что она передает отличительную особенность античной мысли — "способность обращать всякую проблему в принципиальную", то есть стремиться к упорядочению мозаики опыта.

Внедрение нового подхода

"Финское образование считается одним из лучших в мире: показатели языковой и математической грамотности здесь невероятно высоки… Финны не используют для оценки образовательной системы статистические показатели грамотности. Они больше сосредоточены на том, какие знания понадобятся ученикам в жизни, чем на результатах экзаменов и рейтингов", — продолжает свою статью Кейли Браун.

Здесь бросается в глаза логическое противоречие: если "финны не используют для оценки образовательной системы статистические показатели грамотности", то почему же "финское образование считается одним из лучших в мире", где критерий оценки его качества?

Далее Кейли Браун продолжает петь дифирамбы: "Финская образовательная система также отличается децентрализованностью: учителя здесь могут менять планы занятий и адаптировать программу под местные нужды и предпочтения.

Финский подход к образованию уже можно считать новаторским, и, возможно, поэтому многие учителя приветствуют переход к новому стилю преподавания. Фактически 70% учителей в Хельсинки так или иначе вовлечены в процесс перехода к новой системе тематического обучения. Некоторые из учителей уже начали применять тематическое обучение на практике, и это неудивительно. Наверняка работа будет приносить преподавателям большее удовлетворение, если они смогут установить тесную связь с учениками и учить их тому, что детям действительно интересно".

Иными словами автор предлагает идти на поводу у капризов избалованных школьников в ущерб преподаванию целостной учебной программы.Такой подход означает полный разрыв с возможностью дальнейшего обучения: это "обучение без продолжения".

Важность методики

Но было бы ошибкой считать, что все буржуазное общество формируется в мозаичной культуре. Господство через манипуляцию сознанием предполагает, что есть часть общества, не подверженная манипуляции или подверженная ей в малой степени. Поэтому современная западная школа — система сложная. Здесь для подготовки элиты, которая должна управлять массой разделенных индивидов, была создана небольшая по масштабу школа, основанная на совершенно иных принципах. В ней давалось фундаментальное и целостное, "университетское" образование, воспитывались сильные, уважающие себя личности, спаянные корпоративным духом. Так возникла раздвоенная, разделенная социально школьная система, направляющая поток детей в два коридора. В этой системе имелась возможность своего рода "аварийного клапана", через который в коридор элиты попадала и некоторая часть одаренных детей рабочих, что спасало элиту от полного вырождения. Видимо, теперь принято решение закрыть этот "клапан" навсегда!

Путь в образовательные резервации

Это фактическое лишение детей, по имущественному цензу, возможности когда-либо получить университетское образование и сделать достойную карьеру в этом обществе. По сути, это обречение на существование их в образовательной резервации. Это новое явление в цивилизации. И проталкивается этот "имущественный расизм" под сладостные убаюкивания: "мы по-своему уникальны, преподаватели должны учить детей так, как им подсказывает сердце — каждый по-своему, уникально! Возможно, с этим новым подходом учителя осознают, что и они могут узнать от своих учеников много нового".

В нашей стране доктрина двух коридоров тоже воплощается, но подспудно, через разрушение образования как системы. От закрытия (оптимизации) школ до появления "престижных" гимназий. Просто еще сохранилось много хороших преподавателей, сформировавшихся в прежнее время, что затягивает процесс разрушения школы. Но для нас, как и для Финляндии готовят тот же рецепт. И у нас будет так же, как везде!