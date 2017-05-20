США не собираются присоединяться к "нормандскому формату" - ФРГ

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Уполномоченный правительства Федеративной Республики Германия по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа не желает приобщаться к "нормандскому формату" по поиску путей урегулирования ситуации на Донбассе, информирует Deutsche Welle.

"Длительное время были спекуляции, не изменится ли что-то в "нормандском формате", не возникнет ли там новая роль для США. Мое впечатление: сейчас в основном есть консенсус, что "нормандский формат", то есть сотрудничество Германии, Франции, Украины и России в направлении политического урегулирования конфликта, должен продолжаться", — сказал политик.

По его словам, нет проблемы для "нормандского формата" в том, что во Франции избран новый президент.

"Я не вижу никакой проблемы в смене Олланда Макроном. Макрон был в Берлине, и имел возможность поднять этот вопрос в разговоре с правительством ФРГ. У меня сложилось впечатление, что администрация Дональда Трампа не заинтересована перебирать на себя дополнительные задачи в Европе. А скорее, продолжая курс администрации Барака Обамы, она считает это европейской проблемой, которую должны решать европейцы. Хотя, конечно, мы со своей стороны, всегда очень подробно информируем американскую сторону", — заявил Эрлер.

Он заверил, что в Берлине заинтересованы в любом варианте развития процесса, который привел бы к большим успехам, чем сейчас.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.