наверх
11.05.201710:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79- 0.27
  • USD26.46- 0.05
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Бортник: участие США в нормандском формате выгодно украинским политикам

    Тема:

    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (13)

    (обновлено: )67
    Участие США в нормандском формате нужно, прежде всего, украинским политикам, которые стремится доказать важность украинской ситуации новой администрации и боятся снижения роль Германии и Франции в связи с выборами, отмечает политолог Руслан Бортник.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Соединенные Штаты Америки могут присоединиться к переговорам в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Российская Федерация), заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне. 

    По словам Климкина, важен не формат переговоров, а их эффективность. Кроме того, он добавил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией".

    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa
    Встреча Климкина с Трампом и Пенсом в Белом доме

    "Рекс Тиллерсон сейчас понимает не просто в общем логику нашей общей позиции, но и осознает детали. Сейчас дело за тем, чтобы он давил на Лаврова, я очень надеюсь, что это ему удастся… Мы очень подробно поговорили по телефону, возможно, стоит встретиться по результатам последних контактов с российской стороной", – рассказал Климкин.

    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что нормандский формат с политической точки зрения США не нужен, "ведь они и так ведут прямой и более эффективный диалог с РФ, Украиной, Германией и Францией". 

    "В то же время формальное участие в нем сужает поле для маневра, накладывает определенные обязательства. Поэтому, скорее всего, участие США в нормандском формате будет наблюдательным (так же, как и в Сирийских переговорах в Астане), хотя есть небольшой шанс, что Трамп может пойти в формат с целью внутриполитического пиара", – написал Бортник на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Корнейчук: США и РФ выработают стратегию давления на Украину

    Участие США в нормандском формате нужно, прежде всего, украинским политикам, которые стремится доказать важность украинской ситуации новой администрации и боятся снижения роль Германии и Франции в связи с выборами, резюмировал политолог. 

    Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Украина будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией до полного выполнения последней Минских соглашений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Днепре подожгли офис "Оппозиционного блока"
    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев
    Михаил Погребинский
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    Евровидение-2017. Второй полуфинал
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    Криминальная Украина: беспредел и насилие