Бортник: участие США в нормандском формате выгодно украинским политикам

Евгений Стримов, РИА Новости Украина
Соединенные Штаты Америки могут присоединиться к переговорам в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Российская Федерация), заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне.
По словам Климкина, важен не формат переговоров, а их эффективность. Кроме того, он добавил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией".
"Рекс Тиллерсон сейчас понимает не просто в общем логику нашей общей позиции, но и осознает детали. Сейчас дело за тем, чтобы он давил на Лаврова, я очень надеюсь, что это ему удастся… Мы очень подробно поговорили по телефону, возможно, стоит встретиться по результатам последних контактов с российской стороной", – рассказал Климкин.
Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что нормандский формат с политической точки зрения США не нужен, "ведь они и так ведут прямой и более эффективный диалог с РФ, Украиной, Германией и Францией".
"В то же время формальное участие в нем сужает поле для маневра, накладывает определенные обязательства. Поэтому, скорее всего, участие США в нормандском формате будет наблюдательным (так же, как и в Сирийских переговорах в Астане), хотя есть небольшой шанс, что Трамп может пойти в формат с целью внутриполитического пиара", – написал Бортник на своей странице в Facebook.
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Участие США в нормандском формате нужно, прежде всего, украинским политикам, которые стремится доказать важность украинской ситуации новой администрации и боятся снижения роль Германии и Франции в связи с выборами, резюмировал политолог.
Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Украина будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией до полного выполнения последней Минских соглашений.