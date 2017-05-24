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    Общество

    Порошенко: в Крыму и Донбассе можно выдавать загранпаспорта старого образца

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    Евросоюз отменил визы для украинцев (443)

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    Как отметил Порошенко, "если возникают проблемы объективно с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории (Донбасса) или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу и без паспортов их оставлять нельзя".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил внести на рассмотрение правительства вопрос о выдаче гражданам на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма паспортов старого образца.

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    Об этом глава государства сказал во время совещания в Луцке по подготовке пограничных пунктов к безвизовому режиму с Евросоюзом, информирует УНИАН

    "Если возникают проблемы объективно с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории (Донбасса) или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД, — внести на рассмотрение Кабинета министров позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца", — отметил Порошенко.

    Президент подчеркнул необходимость решения этого вопроса.

    Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.

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