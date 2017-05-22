Решение о безвизе опубликовано и вступит в силу 11 июня - Порошенко

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз опубликовано в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу в ночь на 11 июня.

На прошлой неделе в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины.

"Сегодня в официальном журнале ЕС опубликовано решение о нашем безвизе. Обратный отсчет запущен! Через 20 дней, то есть в ночь с 10 на 11 июня, безвизовый режим заработает для украинцев",- написал Порошенко в своем аккаунте в Twitter.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось только 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.