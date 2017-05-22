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    Решение о безвизе опубликовано и вступит в силу 11 июня - Порошенко

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    Евросоюз отменил визы для украинцев (435)

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    Глава украинского государства отметил, что в понедельник в официальном журнале ЕС опубликовано решение о безвизовом режиме с Украиной. В ночь с 10 на 11 июня он начнет работать.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз опубликовано в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу в ночь на 11 июня.

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    РИА Новости Украина
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    На прошлой неделе в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины.

    "Сегодня в официальном журнале ЕС опубликовано решение о нашем безвизе. Обратный отсчет запущен! Через 20 дней, то есть в ночь с 10 на 11 июня, безвизовый режим заработает для украинцев",- написал Порошенко в своем аккаунте в Twitter.

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось только 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

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