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    В МИД уточнили, когда полноценно заработает безвиз с ЕС

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    Евросоюз отменил визы для украинцев (436)

    (обновлено: )5101
    Как сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, решение опубликовано: "Вступление в силу 11 июня 2017 года. Безвиз - в 00:01 12 июня 2017".
    Министерство иностранных дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Безвизовый режим для краткосрочного пребывания в странах Шенгенской зоны сроком до 90 дней полноценно заработает после полуночи 12 июня, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в социальной сети Facebook.

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    "Решение опубликовано. Вступление в силу 11 июня 2017 года. Безвиз — в 00:01 12 июня 2017", — отметила Зеркаль.

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось только 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

    Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится.

    При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

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