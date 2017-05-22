В МИД уточнили, когда полноценно заработает безвиз с ЕС

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Безвизовый режим для краткосрочного пребывания в странах Шенгенской зоны сроком до 90 дней полноценно заработает после полуночи 12 июня, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в социальной сети Facebook.

"Решение опубликовано. Вступление в силу 11 июня 2017 года. Безвиз — в 00:01 12 июня 2017", — отметила Зеркаль.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось только 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится.

При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.