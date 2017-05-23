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    Фотоленты

    Накануне безвиза: огромная очередь в Киеве за биометрикой

    Тема:

    Евросоюз отменил визы для украинцев (437)

    (обновлено: )233
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинская правда
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото
    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото

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    Несмотря на все нововведения в оформлении документов и электронные очереди, люди все равно толпятся под дверями документ-сервисов и составляют списки из желающих получить паспорт.

    Смотрите также: Безвиз для украинцев: сколько нужно денег для въезда в ЕС

    Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось только 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

    Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится.

    При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

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