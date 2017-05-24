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    Порошенко дал понять, что против ввоза нерастаможенных автомобилей

    (обновлено: )10001
    В среду во время совещания по поводу пересечения границы Порошенко дал понять, что власти не собираются идти на уступки в вопросе легализации авто с иностранными номерами.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко рассказал, как он пообщался с автомобилистом на машине с иностранными номерами и дал понять, что власти не собираются идти на уступки в вопросе легализации таких автомобилей. Об этом он сказал во время совещания по поводу пересечения границы, которое было организовано в среду в Луцке.

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    "Когда мы были на Яготыне, машина с литовскими номерами — за рулем сидит украинец. Я говорю: это вы на пять дней въезжаете? Он говорит: господин президент, ну какие пять дней. Это он мне говорит. А как будешь делать? Да там то, сё, того подмажу, этого подмажу, что-то будем делать. Нет, друзья мои, не будем делать. И подмазывать не будем. И делаться это должно по-другому. И тут должна быть координация наших действий. Почему одни должны платить налоги, акцизы, пошлины, а другие будут подмазывать? Должна быть наша общая позиция, чтобы одни не были глупее, а другие умнее", — сказал Порошенко.

    Как сообщалось ранее, Порошенко в среду побывал в пункте пропуска "Ягодин" на западе Украины на границе с Польшей.

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