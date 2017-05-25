Информполитика: Донбасс уходит в... интернет

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Постмайданная украинская власть постепенно теряет каналы идеологического воздействия на жителей юго-востока Украины: там стали меньше смотреть телевизор (включая новости и аналитические ток-шоу). В то же время возросло пользование интернетом и социальными медиа, в том числе выросло использование сайтов соцсетей для получения и распространения новостей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в 2015-16 годах и в январе-марте 2017 года компанией GFK Украина по заказу Института массовой информации (ИМИ) и USAID.

На подконтрольной Киеву территории было опрошено около 14 тысяч человек методом опроса "лицом к лицу", на неподконтрольной территории опрос велся по телефону.

В свете полученных результатов можно оценивать недавнее решение о запрете российских соцсетей: возможно, в СНБО и в президентской администрации учли тенденцию "ухода" граждан от ставшего совсем уж шизофреническим голубого экрана…

Впрочем, отметили социологи, несмотря на рост количества пользователей интернета и социальных медиа, телевидение все же остается основным источником новостей для большинства опрошенных.

Нардеп и советник министра информполитики Александр Бригинец сообщил, что "украинские СМИ присутствуют на Востоке". Так, по его словам, "радио на средних волнах покрывает все территории".

Из-за особенностей рельефа нет сигнала украинских медиа в Станице Луганской, сообщил депутат, предложив "запустить мощное кабельное телевидение в каждом населенном пункте".

Не все удачно складывается у власти с пропагандой через печатные СМИ.

"Мы сделали областную газету. Мы передаем газеты тем людям, которые переходят туда-сюда границу в Станице Луганской, их шесть тысяч. Когда люди переходят границу туда, они эту газету выбрасывают под мост. Потому что люди боятся, что будут за это наказаны", — рассказал участникам состоявшейся в Киеве конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны" глава Луганской ОГА-руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Зато, по его словам, когда газеты дают людям, которые входят на территорию, то — "ни одна газета не брошена".

"Пока они находятся на нашей территории… газеты читаются", — сказал глава администрации. Вариант, что люди, возможно, опасаются демонстративно выбросить такую газету на подконтрольной Киеву территории, как и не хотят нести ее с собой на территории неподконтрольной, в военно-гражданской администрации, похоже, не рассматривали.

Некоторые результаты опроса удивили самих исследователей. Так, жители Луганской области несколько изменили мнение относительно виновников конфликта на востоке Украины, сообщила директор ИМИ Оксана Романюк, презентуя результаты опроса.

"В прошлом году только 3% говорили, что виноваты местные боевики, так называемые сепаратисты, в этом году — 17%", — сказала она.

Возможно, это результат успешной для официального Киева информполитики? Но, по словам эксперта, произошло это "абсолютно неожиданно", поэтому сложно сказать, какие именно шаги в информполитике привели к такому результату: "с чем это связано — это очень интересный вопрос".

Романюк отметила, что "Россию на Луганщине начали также обвинять больше, в прошлом году — 13%, в этом году — уже 28%". В то же время, возросли и количество обвиняющих Украину (с 33% в прошлом году рост до 39% в этом году).

Но вот в Донецкой области, по словам директора ИМИ, "тенденция не очень позитивная". Там "почему-то начали больше обвинять в конфликте США и ЕС".

"Если в прошлом году их обвиняли 13%, то в этом почему-то — аж 21%. Россию стабильно обвиняют 15%, как в прошлом году, так и в этом, местных стали обвинять меньше – только 7% сейчас возлагают вину на местных граждан. И украинскую власть стали больше обвинять на Донетчине – рост с 23% в прошлом году до 30% в этом. Думаю, это отражает определенную государственную политику в этих регионах", — сказала Романюк, добавив, что следует изучить факторы, обуславливающие разницу в восприятии событий в двух регионах.

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Что касается сценариев для неподконтрольных Киеву территорий, то, по словам директора ИМИ, большинство жителей все же поддерживают либо реинтеграцию (34%), либо различные виды автономии.

"И только 2%, то есть, на уровне статистической ошибки, поддерживают интеграцию Донбасса с Россией или вхождение в состав России", — сообщила Романюк, подчеркнув, что здесь, по ее мнению, "есть пространство для маневра".

Кроме того, в ходе опроса 86% респондентов ответили, что "считают себя украинцами, гражданами Украины". Хотя это, отметим, вовсе не свидетельствует автоматически о какой-либо лояльности Киеву: ведь далеко не все украинцы считают героем Бандеру, а врагом — Россию…

Также 76% опрошенных сказали, что чувствуют себя комфортно, когда они получают информацию на украинском языке, отметила Романюк. И добавила: "то есть, это не является на самом деле проблемой, это искусственная проблема, которая нагнеталась годами, возможно, предыдущей властью".

Медиаэксперт не пояснила, что именно "нагнетала" предыдущая власть, но зато относительно власти нынешней можно с уверенность сказать, что языковой вопрос она использует "на все 100": как раз в день проведения конференции по вопросу перспектив реинтеграции Верховная Рада приняла закон о языковых квотах на телевидении. Что это, если не нагнетание? Такая информполитика вряд ли поможет Киеву вернуть Донбасс…