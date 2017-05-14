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    На радостях после Евровидения Кличко станцевал с волонтерами

    Тема:

    Евровидение-2017. Победа Португалии (85)

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    В интернете появилось видео танца мэра Виталия Кличко во время празднования Дня Европы в Киеве. В ролике звучит трек певицы Бритни Спирс и рэпера Will.i.am "Scream & Shout".
    Канал rusvesna.su.ukraine на Youtube

    Запись разместила в своем Twitter пресс-секретарь политика Оксана Зиновьева. Она пояснила, что своим выступлением Кличко хотел отблагодарить волонтеров Евровидения за проделанную работу.

    Смотрите также: В Киеве празднуют День Европы

    Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758. 

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