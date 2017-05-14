На радостях после Евровидения Кличко станцевал с волонтерами

Запись разместила в своем Twitter пресс-секретарь политика Оксана Зиновьева. Она пояснила, что своим выступлением Кличко хотел отблагодарить волонтеров Евровидения за проделанную работу.

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Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.