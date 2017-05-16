СНБО: через бухгалтерскую программу "1С" Россия занималась кибершпионажем

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Решение о запрете использования в Украине бухгалтерской программы "1С" было принято из-за того, что через нее Россия осуществляла кибершпионаж и мощные кибератаки, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Что касается программного продукта, который реализуется в Украине. Было принято решение относительно санкций против предприятий-юридических лиц, которые его распространяют. Хочу сказать, что СБУ выяснила, что некоторые из них используются для нелегального сбора информации, то есть это фактически кибершпионаж", — цитирует УНИАН Турчинова.

"С другой стороны – используется этот контент для распространения опасных вирусов, и потом в соответствующее время начинаются с их помощью мощные кибератаки, такие, как были в конце прошлого года и несколько дней назад. СБУ реально проанализировала ситуацию, и это решение (СНБО) применяется против тех предприятий, контент которых реально опасен для киберпространства Украины", — сказал Турчинов и добавил, что нельзя заставить бухгалтера, который пользуется российским программным продуктом, срочно от него отказаться.

Вместе с тем Турчинов отметил, что государственные, бюджетные учреждения должны срочно, в обязательном порядке переводиться на программный продукт национального производителя. По его словам, есть очень качественный продукт, который производят украинские программисты, и европейский программный продукт, который обеспечивает качественное обслуживание бухгалтерского учета.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладателя авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

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