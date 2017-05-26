наверх
26.05.201716:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    Табуированные соцсети и поисковики: как упала посещаемость

    Тема:

    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (664)

    (обновлено: )183
    Посещаемость российских социальных сетей и поисковиков после запрета президента Петра Порошенко продолжает снижаться. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Табу на российские соцсети и поисковики: как упала посещаемость. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

    В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

    Читайте также: Воинствующий патриотизм, или О родственниках из "русского мира"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Погром игровых залов в Днепре
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере