наверх
14.05.201719:51
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Глава Европола предупредил о новой волне кибератак - СМИ

    (обновлено: )4101
    Согласно информации, количество пострадавших растет. Как заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, "вызывает опасение то, насколько еще вырастет их число, когда люди придут на работу и включат свои компьютеры в понедельник утром".
    Хакеры, копьютерный взлом, киберпреступность
    REUTERS Pawel Kopczynski

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Серия кибератак может продолжиться в понедельник утром. Об этом заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, передает агентство Рейтер.

    Хакеры, копьютерный взлом, киберпреступность
    REUTERS Pawel Kopczynski
    Хроника 12 мая: Украина в эпицентре мировой кибератаки, ЛНР перекрыли подачу воды

    "На данный момент мы столкнулись с растущей угрозой. Число (пострадавших — Ред.) растет, вызывает опасение то, насколько еще вырастет их число, когда люди придут на работу и включат свои компьютеры в понедельник утром", — заявил Уэйнрайт в эфире телеканала ITV.

    Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. В свою очередь, в "Лаборатории Касперского" сообщили, что зафиксировали около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

    В частности, в минувшую пятницу оказалась парализована работа почти 50 больниц и клиник Великобритании.

    Уэйнрайт выразил обеспокоенность уровнем безопасности компьютерных сетей систем здравоохранения во многих странах. По его данным, большинство пользователей не стали переводить хакерам деньги.

    Ранее сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    Инаугурация Макрона
    Макрон - новый президент Франции
    Победителем конкурса "Евровидение-2017" стал португалец Сальвадор Собрал
    Евровидение-2017. Победа Португалии
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым