Хроника 12 мая: Украина в эпицентре мировой кибератаки, ЛНР перекрыли подачу воды

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В пятницу, 12 мая, серия хакерских атак произошла по всему миру — в эпицентре удара крупнейшей всемирной кибератаки оказалась Украина. Кроме того ряд стран перестали признавать дипломы медуниверситетов Украины, а заместителя Кличко уличили в "липовом" образовании. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Серия хакерских атак произошла по всему миру, Украина — среди пострадавших

Антивирус Avast зафиксировал в пятницу 57 тысяч хакерских атак вирусом WanaCrypt0r 2.0, сообщается в блоге компании. В первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. За разблокировку компьютеров у жертв требуют выкуп в биткойнах в сумме, эквивалентной 300 долларам. Этот вирус был замечен специалистами компании еще в феврале, но в пятницу началось массовое распространение новой версии хакерской программы, отмечается в блоге компании.

В центре Ровно пытались провести митинг за "Ровенскую народную республику"

В Ровной была пресечена попытка проведения митинга, в ходе которого его участники планировали озвучивать призывы к посягательству на территориальную целостность Украины, а также распространять агитационные материалы с лозунгами "Ровенская Республика" и "Янтарь — достояние Ровенской народной республики", сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Как отмечается, акция была прекращена правоохранителями совместно с активистами, как только ее участники собрались у здания Ровенской областной госадминистрации.

Украина прекратила подачу воды в ЛНР

Украинское предприятие "Попаснянский водоканал" прекратило подачу воды на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области из-за поломки, которая произошла на водоводе; у предприятия нет денег на ремонт, поэтому трудно говорить хотя бы о приблизительных сроках его завершения, сообщил замглавы Министерства по оккупированным территориям Украины Георгий Тука. Он добавил, что у самопровозглашенной Луганской народной республики есть большие долги, но "отключение было связано не с этим, вопрос в поломке".

Читайте также: Донбасс: массовое увольнение железнодорожников

Полиция задержала мужчину, руководившего "титушками" в Днепре 9 мая

В Днепре полиция задержала мужчину, который руководил "титушками" во время событий 9 мая, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области. "Им оказался 27-летний местный житель с богатым криминальным прошлым. На видео, которое распространено в сети Интернет, видно, что именно он, а не полицейский предоставляет команды и направляет действия молодых людей, которые жестоко избили ветеранов АТО", — говорится в сообщении.

Ряд стран перестали признавать дипломы медуниверситетов Украины

Ряд стран перестали признавать дипломы украинских медицинских вузов, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич. "Это, в частности, Сирия, Ливан, Ирак, Палестина и другие, откуда в наши медицинские вузы традиционно приезжает учиться много студентов", — цитирует Гриневич пресс-служба Министерства образования и науки Украины. По ее словам, основанием для таких решений страны называют низкий бал поступающих в медицинские высшие учебные заведения и отсутствие доступа к интернатуре.

Заместителя Кличко уличили в "липовом" образовании

Заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко получил степень специалиста в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко на основании фальшивого диплома бакалавра Львовского национального университета (ЛНУ) имени Ивана Франко, сообщили СМИ. При этом, согласно сообщению, в 2009 году нотариально заверенную копию диплома бакалавра Бондаренко подавал в Институт последипломного образования КНУ, когда получал диплом специалиста.

Мощный взрыв в центре Рима

Взрыв произошел в пятницу утром на улице Авентино в центре итальянской столицы. Взорвалось примитивное устройство, которое было заложено между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения. По другим данным, в частности, как отмечает влиятельная римская газета Il Messaggero, взрывных устройств, начиненных горячей жидкостью, было два. При взрыве по последним данным никто не пострадал.

Боярский попал в базу "Миротворца"

Сайт "Миротворец" опубликовал данные российского актера Михаила Боярского. Причиной публикации информации об артисте названы "открытая поддержка агрессии России в отношении Украины и незаконное пересечение государственной границы Украины, участие в развлекательных мероприятиях в аннексированном Крыму". Как заявил позже сам артист, подобная информация не вызывает у него никаких эмоций.

Читайте также: Расклад по-американски: 98% избирателей Трампа не разочарованы в своем выборе

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.