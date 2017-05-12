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    Культура

    Боярский о попадании в список "Миротворца": меня это не интересует

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (256)

    (обновлено: )13210
    Актер и певец Михаил Боярский прокомментировал свое попадание в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец". Артист отметил, что не планировал уже посещать близких в Украине.
    Актер Михаил Боярский. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Российский актер и певец Михаил Боярский прокомментировал свое попадание в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает RT.

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    Как заявил артист, подобная информация не вызывает у него никаких эмоций.

    "Меня это не интересует. Я не планировал уже посещать близких там", – сказал Боярский.

    Ранее сайт "Миротворец" опубликовал данные российского актера Михаила Боярского. Причиной публикации информации об артисте названы "открытая поддержка агрессии России в отношении Украины и незаконное пересечение государственной границы Украины, участие в развлекательных мероприятиях в аннексированном Крыму".

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