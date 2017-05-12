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    Ряд стран перестали признавать дипломы медуниверситетов Украины

    (обновлено: )42
    Министерство образования и науки Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Ряд стран перестали признавать дипломы украинских медицинских вузов, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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    "Некоторые страны частично или полностью прекратили признание наших медицинских дипломов. Это, в частности, Сирия, Ливан, Ирак, Палестина и другие, откуда в наши медицинские вузы традиционно приезжает учиться много студентов", — цитирует Гриневич пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

    По ее словам, основанием для таких решений страны называют низкий бал поступающих в медицинские высшие учебные заведения и отсутствие доступа к интернатуре.

    "Такие решения объясняют низким баллом поступающих в медицинские ВУЗы и отсутствием доступа к интернатуре. Поэтому нам надо определить, какие изменения сейчас нужны, чтобы решить эти проблемы и в целом улучшить качество предоставления образовательных услуг в медицинских вузах", — сказала Гриневич.

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    Также министр отметила, что в Украине медицинское образование является самым рейтинговым на рынке образовательных услуг для иностранных студентов. Из более 64 тысяч иностранцев, обучающихся в Украине, почти 40% получает образование именно по медицинским специальностям.

    Ранее сообщалось, что заместителя мэра Киева Владимира Кличко Владимира Бондаренко уличили в поддельном диполме.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал реформу образования топ-приоритетом для страны.

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