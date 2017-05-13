Всемирная кибератака: в сети появилась онлайн-карта вирусных заражений

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В сети опубликовали интерактивную карту, на которой отмечено географическое распространение заражений опасным вирусом-вымогателем в результате всемирной хакерской атаки в пятницу.

Карта опубликована на сайте MalwareTech. На ней можно увидеть, что заражение коснулось компьютеров в Европе, в том числе в Украине, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Множество организаций по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы.

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По данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всего в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня. Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Украины, Португалии, Турции, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

"Новый вирус распространяется с адской скоростью", — сообщают исследователи MalwareHunterTeam.

Ранее "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что в Украине появится единый центр по кибербезопасности.