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    Серия хакерских атак произошла по всему миру, Украина - среди пострадавших

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    Антивирус Avast зафиксировал в пятницу 57 тысяч хакерских атак.По его данным, вирус распространяется в России, Украине и на Тайване. "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения в 74 странах по всему миру.
    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Антивирус Avast зафиксировал в пятницу 57 тысяч хакерских атак вирусом WanaCrypt0r 2.0, сообщается в блоге компании. В первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване.

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    За разблокировку компьютеров у жертв требуют выкуп в биткойнах в сумме, эквивалентной 300 долларам. Этот вирус был замечен специалистами компании еще в феврале, но в пятницу началось массовое распространение новой версии хакерской программы, отмечается в блоге компании.

    ​Ранее сообщалось о серии атак на ряд медучреждений в Великобритании. По данным телеканала Sky News, хакерам удалось взломать компьютеры примерно 40 больниц и клиник в Англии и в Шотландии. Управление Национальной системы здравоохранения (NHS) по Англии объявило, что рассматривает ситуацию как "серьезный инцидент".

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    В то же время "Лаборатория Касперского" в пятницу  зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России, сообщили РИА Новости в компании.

    Специалисты антивирусной компании проанализировали информацию о заражениях программой-шифровальщиком, получившей название "WannaCry", с которыми 12 мая столкнулись компании по всему миру. Как показал анализ, атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010, отметили в "Лаборатории Касперского".

    "За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в размере 600 долларов США в криптовалюте Bitcoin. На данный момент "Лаборатория Касперского" зафиксировала порядка 45 000 попыток атак в 74 странах по всему миру. Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России", — рассказал представитель компании.

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    Для снижения рисков заражения эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют компаниям предпринять ряд мер, в частности, установить официальный патч от Microsoft, который закрывает используемую в атаке уязвимость, убедиться, что включены защитные решения на всех узлах сети.

    Напомним, в начале апреля сообщалось, что в Украине появится единый центр по кибербезопасности

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