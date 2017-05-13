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    Общество

    В центре Ровно пытались провести митинг за "Ровенскую народную республику"

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    В областной прокуратуре сообщили, что несанкционированный митинг под лозунгами "Ровенская Республика" и "Янтарь - достояние Ровенской народной республики" пытались провести возле здания ОГА.

    КИЕВ, 13 мая — РАИ Новости Украина. В Ровной была пресечена попытка проведения митинга, в ходе которого его участники планировали озвучивать призывы к посягательству на территориальную целостность Украины, а также распространять агитационные материалы с лозунгами "Ровенская Республика" и "Янтарь — достояние Ровенской народной республики", сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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    Согласно сообщению, СБУ начала уголовное производство по факту покушения на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (признаки преступления, предусмотренного ст. 15 ч. 2 ст. 110 УК).

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    В прокуратуре сообщили о попытке проведения 10 мая несанкционированного митинга в Ровно, "на котором группа лиц пыталась совершить действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

    Как отмечается, акция была прекращена правоохранителями совместно с активистами, как только ее участники собрались у здания Ровенской областной госадминистрации. У них изъяты "плакаты и листовки с лозунгами "Ровенская Республика", "Янтарь — достояние Ровенской народной республики".

    Напомним, в конце апреля Служба безопасности Украины заявила, что пресекла деятельность двух интернет-агитаторов, наполнявших антиукраинские страницы "Антимайдан Львов", "Львовская народная республика", "Ровенская народная республика". 

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