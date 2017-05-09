Шкиряк: сепаратистский сценарий, запланированный РФ, провалился

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Планы России по дестабилизации ситуации в Украине на майские праздники провалились, что, в том числе, продемонстрировали события 9 мая, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Я ответственно заявляю, что тот сепаратистский сценарий, который планировался российскими спецслужбами и их внутренней агентурой, в частности, "Оппозиционным блоком", полностью провалился. Сепаратистский шабаш "Бессмертный полк", который был задуман в Кремле, полностью провален", — заявил Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

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"Главным критерием измерения сегодняшнего дня является то, что не случилось ни одной масштабной провокации. Имели место локальные стычки, "шарпания", словесные перепалки… Здесь нужно в первую очередь отметить тесное сотрудничество правоохранительных органов и общественности", — пояснил советник главы МВД.

Отметим, во вторник, 9 мая, в Украине отмечался День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ряде крупных городов прошли массовые акции и митинги, в ходе которых произошли столкновения и драки.