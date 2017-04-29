СБУ раскрыла агитаторов "народных республик" на Западной Украине

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины пресекла деятельность двух интернет-агитаторов, наполнявших антиукраинские страницы "Антимайдан Львов", "Львовская народная республика", "Ровенская народная республика", сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-центр СБУ СБУ пресекла деятельность интернет-агитаторов на Западной Украине

Как отмечается, на указанных страницах в российских соцсетях выкладывались антиукраинские материалы, в том числе статьи, дискредитирующие украинское государство и армию.

"Правоохранители установили, что двое злоумышленников, по указанию кураторов из РФ, администрировали и наполняли фейковые антиукраинские страницы… в российских соцсетях. Они размещали в интернете материалы, дискредитирующие украинское государство и армию, пропагандировали навязанные из России идеи федерализации Украины", — говорится в сообщении.

Пресс-центр СБУ СБУ пресекла деятельность интернет-агитаторов на Западной Украине

Сотрудники управлений СБУ во Львовской и Ровенской областях обыскали жилье злоумышленников. Оперативники спецслужбы обнаружили компьютерную технику, а на ней — данные, доказывавшие российское происхождение инструкции для агитаторов.

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Открыто производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что СБУ требует отменить решение Одесского горсовета о переименовании улиц.