Сепаратистский воздух Одессы: голос подают болгары Бессарабии

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Отчаянные попытки власти расчесать под одну гребенку население многогранной и далекой от однородности Украины уже не раз приводили к непоправимым последствиям. Ценой навязывания идеалов одной части общества тем, кто категорически не приемлет ничего подобного стала потеря тысяч жизней и целых областей некогда единого государства.

Впрочем, учиться на своих же ошибках политики не спешат. Несмотря на то, что в Украине хватает самобытных регионов, где думают и говорят иначе, чем в Галичине, власть не оставляет попыток подвести неоднородное общество к единому знаменателю.

Тревожные сигналы

Поутихшие было разговоры о сепаратистских настроениях в тех или иных украинских регионах этой весной вспыхнули с новой силой. Совсем недавно внимание отечественных СМИ и политиков-ньюсмейкеров было приковано к Закарпатью. После того, как высокие чиновники из соседней Венгрии заговорили о том, что их соотечественникам за рубежом было бы неплохо предоставить автономию и более широкие права, жителей Ужгорода и окрестностей объявили чуть ли не террористами. Хотя по факту, ничего подобного здесь не наблюдалось. Да, исторически в регионе проживает большая венгерская диаспора, но ее представителям и в голову не приходило отделяться от Украины. Как признался корреспонденту РИА Новости Украина лидер "Партии венгров" Йожеф Борто, единственная просьба к власти — дать региону и его жителям возможность в законных рамках определять как жить и на каком языке думать и разговаривать.

"Как национальное меньшинство в Украине, мы хотим сохранить те права, которые имеем на данный момент, — заявил политик. — Это, в первую очередь, касается использования своего родного языка, а также права на развитие и сохранение традиций, культуры. Сейчас мы ведем борьбу за сохранение наших прав и свобод, прописанных в Конституции. Ведь сегодня нас попросту хотят лишить этих прав".

Ноль внимания

Но, как выяснилось, плясать под дудку нерадивых политиков с повышенным уровнем патриотизма в крови, не желают не только на Закарпатье. Еще одним регионом Украины, на который совсем скоро могут повесить клеймо сепаратизма рискует стать Одесская область. В регионе проживает огромная диаспора болгар, называющих себя бессарабскими, и их совсем не устраивает политика, которую повсеместно проводит центральная власть.

Читайте также: Андрей Блинов: кричащие о сепаратизме пусть сначала глянут в зеркало

В Бессарабии явно недовольны тем, что излишне сосредоточившись на идеологических моментах, Киев совершенно не уделяет внимания вполне насущных проблемам, которых более чем великое множество. Одесских болгар и представителей других этносов, которые компактно расположились на территории от Днестра по молдавской границе до румынской границы, вполне можно понять. Именно здесь, в Бессарабии самые худшие дороги, самое меньше количество водопровода, канализации, элементарного развития. При том, что власть и палец о палец не ударила для того, чтобы решить хоть одну из наболевших проблем, политики нисколько не стесняются навязывать местным новые идеалы.

От Буджака до Вятровича

Не удивительно, что еще осенью 2015-го в Белгород-Днестровском Одесской области свою декларацию приняла, так называемая, Народная рада Бессарабии. Документом было провозглашено воссоздание исторической Бессарабской Республики Буджак, в состав которой по замыслу должны были войти Болградский, Измаильский, Татарбунарский, Тарутинский, Ренийский, Арцизский, Беляевский районы Одесской области и Гагаузия.

Но, если организацией, планировавшей отделение от Украины быстро заинтересовались в Службе безопасности, то с позицией действующих здесь официальных властей Киеву наверняка придется считаться. Как, например, в случае с нашумевшим законом о государственном языке, которым существенно ограничивается действие языков национальных меньшинств.

Так, депутаты Болградского районного совета единогласно проголосовали за обращение к президенту Украины, в котором отметили особый статус болгарского и других языков региона, назвав провокацией инициативу директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о принятии законопроекта "О государственном языке".

"От имени жителей многонационального Болградского района, более 80% населения которого составляют болгары, гагаузы и албанцы, депутаты возмущены попытками проведения принудительной и тотальной украинизации внесенным в Верховную Раду Украины законопроектом "О государственном языке" №5670 от 19 января 2017 года", — говорится в обращении к Порошенко.

Ответ президента

В том, что до президента дошло обращение бессарабских депутатов можно не сомневаться. Хотя бы потому, что спустя какое-то время Болград ввели дополнительные подразделения Национальной гвардии Украины. Цель — предотвращение провокаций и попыток расшатать и без того сложную общественно-политическую ситуацию в районе. Не удивительно, что вскоре силовиками в Одессе были задержаны организаторы акции протеста, у которых изъяли атрибуты сепаратизма — плакаты "Бессарабия — наша земля", и "Нет преследованию и давлению на болгарское нацменьшинство" Понятное, дело, что по данным СБУ, акция была профинансирована не иначе, как вездесущей рукой Кремля…

Украина или Европа?

Еще меньше восторга в проблемном регионе вызывает инициатива Киева по лишению украинского гражданства тех, у кого имеется паспорт других государств. Учитывая, что Болгария активно выдает документы своим гражданам за рубежом, здесь, как и в Закарпатье, многие встанут перед дилеммой — от какого паспорта отказаться, от украинского или того, который дает право путешествовать и работать по всей Европе. О том, что проблема существует говорит и представляющий регион в Раде нардеп, президент Ассоциации болгар Украины Антон Киссе. По его словам, политики зря вмешиваются в достаточно спорный вопрос.

"Наиболее правильным было бы оставить все, как это существует в настоящий момент. В Украине много рядовых граждан, бизнесменов, простых работяг имеют паспорта других государств, прежде всего, это представители венгерской, болгарской, румынской диаспор. Пока политики не начали педалировать этот вопрос, все шло нормально и спокойно, – отмечает Киссе. — Сегодня любые подобные инициативы сразу создают напряжение. Оно, в свою очередь, выливается в противостояния, которых хотелось бы избежать".

Борьба за права

О том, что центральным властям придется серьезно помозговать, чтобы решить или хотя бы заморозить проблему непростого региона говорит также одесский политолог Геннадий Чижов.

"В Бессарабии есть целые анклавы, которые целенаправленно борются за осуществление прав национальных меньшинств, — говорит эксперт. - Речь, в первую очередь, идет о законе о Госязыке, который ужесточает общение в общественных местах и т. д. Кроме того, болгары в Болградском районе требуют согласно закону Украины о добровольном объединении громад оставить право создать одну общую болгарскую громаду. Это, между прочим, огромный район, с селами по 7-8 тысяч человек. Эти люди активно отстаивают и будут отстаивать свои права".