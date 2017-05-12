Украина прекратила подачу воды в ЛНР - Тука

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Украинское предприятие "Попаснянский водоканал" прекратило подачу воды на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области из-за поломки, которая произошла на водоводе; у предприятия нет денег на ремонт, поэтому трудно говорить хотя бы о приблизительных сроках его завершения, сообщил замглавы Министерства по оккупированным территориям Украины Георгий Тука.

"Там проводились ремонтные работы по замене вентиля, во время этих работ был поврежден сам железобетонный водовод… для того, чтобы избежать неконтролированного стока воды, была поставлена заглушка, и сейчас он фактически не работает. Идет поиск средств на ремонт, который стоит немаленькую сумму. Речь идет о достаточно больших средствах, которых у "Попаснянского водоканала" сейчас просто нет", — сказал Тука в пятницу журналистам.

Он уточнил, что более 90% воды канала поступает на неподконтрольную киевским властям территорию Луганской области. Тука добавил, что у самопровозглашенной Луганской народной республики есть большие долги, но "отключение было связано не с этим, вопрос в поломке".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.