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    Общество

    Украина прекратила подачу воды в ЛНР - Тука

    (обновлено: )33908
    По словам замглавы Министерства по оккупированным территориям Георгия Туки, подачу воды прекратил "Попяснянский водоканал". Он добавил, что во время ремонтных работ по замене вентиля был поврежден железобетонный водовод.
    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Украинское предприятие "Попаснянский водоканал" прекратило подачу воды на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области из-за поломки, которая произошла на водоводе; у предприятия нет денег на ремонт, поэтому трудно говорить хотя бы о приблизительных сроках его завершения, сообщил замглавы Министерства по оккупированным территориям Украины Георгий Тука.

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    "Там проводились ремонтные работы по замене вентиля, во время этих работ был поврежден сам железобетонный водовод… для того, чтобы избежать неконтролированного стока воды, была поставлена заглушка, и сейчас он фактически не работает. Идет поиск средств на ремонт, который стоит немаленькую сумму. Речь идет о достаточно больших средствах, которых у "Попаснянского водоканала" сейчас просто нет", — сказал Тука в пятницу журналистам.

    Он уточнил, что более 90% воды канала поступает на неподконтрольную киевским властям территорию Луганской области. Тука добавил, что у самопровозглашенной Луганской народной республики есть большие долги, но "отключение было связано не с этим, вопрос в поломке".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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